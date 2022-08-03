Temmuz ayı enflasyon ne kadar oldu? Son dakik: TÜİK temmuz enflasyon oranı:

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 79,60 oldu.

TÜİK tarafından merakla beklenen enflasyon raporu yayımlandı. Yayımlanan rapor ile ne yazık ki enflasyonda ki yükselişin hız kesmesine rağmen devam ettiği görüldü. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti. AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

Haziran ayına ilişkin enflasyon ne kadardı? TÜİK verilerine göre, haziran ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 78,62'ye yükselmişti. Aylık artış yüzde 4,95 olmuştu. Üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,77, yıllık yüzde 138,31 artmıştı.