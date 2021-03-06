Güncel personel alımı ilanları | İş arayan vatandaşlar güncel ilanlara nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR üzerinden güncel pek çok ilan yayımlanıyor. Söz konusu ilanlar hem kamu kurum ve kuruluşları için hem de özel kuruluşların personel ihtiyacını karşılamak için yayımlanıyor. Peki, güncel temizlik personeli alımı var mı?

Temizlik personeli alımı güncel | Kamu temizlik personeli alımı

Adalet Bakanlığı 1.287 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

Temizlik personeli alımı başvuru şartları nelerdir?

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.

İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri(İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Temizlik personeli alımı başvuru tarihleri

Başvurular 4 Mart-8 Mart tarihleri arasında İŞKUR web sitesi üzerinden yapılacak.

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