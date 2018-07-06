THY - İmaj
0553 313 94 23

Temizlik bezleriniz ne kadar temiz?

Mutfaklarda en çok kullanılan eşyalardan bir tanesi de el bezleridir. Mutfak temizliğinde çok sık kullanılan el bezleri çoğu zaman yanlış temizlenerek tam anlamıyla dezenfekte olmazlar. Peki, el bezleri en doğru şekilde nasıl dezenfekte edilmelidir? İşte detaylar...

06 Temmuz 2018 Cuma 23:47
Temizlik bezleriniz ne kadar temiz?

Sofraya çay döküldüğünde ya da tezgahın üzerine bir yemek artığı yapıştığında eliniz hemen el bezlerine gider. Mutfaktaki pek çok alanda kullanılan el bezleri haliyle çok çabuk kirlenerek mikrop barındırmaya başlarlar. Bu nedenle el bezleri, çok iyi bir şekilde temizlenmelidir.

 

 EL BEZLERİNİ TEMİZLENE YÖNTEMLERİ

 

  • El bezleri dezenfekte etmek için kullanılan en sağlıklı yöntem el bezlerini kaynatmaktır. Küçük bir tencerenin içine ağzına kadar su doldurun. İçine bir miktar çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı ekleyin. Bu karışımı ocağın üzerine koyun ve el bezlerini içine koyarak ocağın altını yakın. Bu şekilde kaynatmaya başlayın ve ara sıra karıştırın. El bezlerinin tamamen kaynadığından ve lekelerinin çıktığından emin olduktan sonra çıkarın ve musluğun altında bir kez daha yıkayarak asın.

 

  • Derin bir kabın içine sıcak su ekleyin. Sıcak suyun içine sirke koyun ve el bezlerini bu suyun içine bastırın. El bezlerini sirkeli suyun içinde en az yarım saat bekletin. Daha sonra çıkarın ve duru su ile yıkadıktan sonra iyice sıkarak asın.

 

  • Yine derin bir kabın içine elinizin dayanacağı kadar sıcak su koyun. Bir adet kalıp sabunu farklı bir yerde rendeleyin. Sabun rendesini sıcak suyun içine koyun. El bezlerini de sıcak suyun içine bırakın ve elinizle çitileyin. Yıkadığınız el bezlerini durulayın ve sıkın.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 23:47
  1. temizlik
  2. hijyen
  3. temizlik bezleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    1. Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat..
    2. Bülent Tezcan: Barış Yarkadaş'ın..
    3. Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı!
    4. Şırnak'ta terör operasyonu!
    5. 699 sayılı KHK yayımlandı
    6. Önce AYM şimdi Yargıtay! Skandal..
    7. Libya'da büyük kriz! Zarar 1 milyar..
    8. Çocuğa sorumluluk duygusu nasıl..
    9. Kulak neden çınlar?
    10. İngiltere'den AB'ye yeni Brexit teklifi
    11. Temizlik bezleriniz ne kadar temiz?
    12. İncir ve bal boğaz ağrısına birebir
    13. Kayısı yağının faydaları
    14. Bayat ekmekleri değerlendirmenin yolu
    15. Dev 'FETÖ' operasyonu: 165 kişi..
    16. Diş eti kanamasını hafife almayın!
    17. Alışverişin 5 önemli kuralı
    18. Etli nohut yemeği nasıl yapılır?
    19. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    20. İşgalci İsrail'den katliam: 1 ölü, 396..
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    İhraç edilen pilotun itirafları: Tehlike geçmedi
    İhraç edilen pilotun itirafları: Tehlike geçmedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    699 sayılı KHK yayımlandı
    699 sayılı KHK yayımlandı
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?