0553 313 94 23

’Temiz Çevre’ projesi ile Sümerpark daha temiz

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında Nazilli Açık Ceza evinde kalan hükümlüler Nazilli Belediyesi ile ortaklaşa sürdürülen proje kapsamında Sümer Rekreasyon Alanını temizledi.

30 Ağustos 2019 Cuma 03:23
’Temiz Çevre’ projesi ile Sümerpark daha temiz

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında Nazilli Açık Ceza evinde kalan hükümlüler Nazilli Belediyesi ile ortaklaşa sürdürülen proje kapsamında Sümer Rekreasyon Alanını temizledi.


Yapılan çalışmaları Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Emre Alp, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Çaluk ve Oğuzhan Kılıçaslan, Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, Nazilli Cezaevi Müdürü Hasan Elpe ve Belediye Başkan Yardımcısı Şahsettin Polat yerinde inceledi. Projeyle ilgili olarak konuşan Başkan Özcan; “İşgücünün ekonomiye katılımını sağlaması açısından da oldukça faydalı bir proje. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cezanın infaz edilmesi noktasında bu tür toplum yararına projelerle gerçekleştirilmesi için Nazillimiz adına faydalı olacaktır” dedi.


Projenin ciddi bir kamu yararı sağladığına dikkat çeken Nazilli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Emre Alp; “Hem cezaları infaz ediliyor hem de topluma hizmet ediyorlar. Bu projenin hükümlülerin cezaları tamamlandığında topluma uyum konusunda da katkısı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Çalışmayı genişletmek istediklerini söyleyen Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, “Bu ilçede beraber yaşıyoruz ve buranın temizliğinden bizler de sorumluyuz. Bakanlığımız bu çalışmayı 26-29 Ağustos tarihleri arasında belirledi ama biz bu çalışmayı genişletmek istiyoruz. Şu an 134 denetimli serbestlik müdürlüklerinin olduğu yerde bu çalışma eşzamanlı olarak yapılıyor. Adalet Bakanımız da şu an Ankara Gölbaşı’nda Atatürk Parkı’nda yapılan aynı çalışmayı denetliyor. Bu projeyle hem hükümlülere cezalarını toplum içinde infaz etme imkanı sunuyoruz hem de kamunun ihtiyacı olan işgücünü ücretsiz olarak temin etmiş oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 03:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de metro inşaatında iş kazası: 1 ölü
    1. İzmir'de metro inşaatında iş kazası: 1..
    2. Venezuela'da hükümet ile muhalefet..
    3. ’Temiz Çevre’ projesi ile Sümerpark..
    4. AK Parti Sincan İlçe Başkanı..
    5. TBMM Başkanı Şentop’dan 30 Ağustos..
    6. Genç kadının çantasını zorla alıp..
    7. 2 kişiyi öldürdü, 23 yıl kaçtı,..
    8. Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    9. CHP'liler itiraf etmişti... İmamoğlu 6..
    10. GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde..
    11. EGM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    12. İpsala Sınır Kapısı’na uzanan kuyruk 8..
    13. Ayvalık’ta 39 göçmen jandarmanın..
    14. TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel..
    15. Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
    16. 'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı..
    17. Teröristlerin katlettiği muhtarın..
    18. Avrupa Ligi’nde Türk ekiplerinin..
    19. BM Güvenlik Konseyinde BAE aleyhinde..
    20. aynı yerde bir cansız beden daha..
    21. Yeni hamle sonrası çıldırdılar!..
    22. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 30..
    23. Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
    24. Sudan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    25. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    26. Polis lojmanları önünde silah sesleri..
    27. İkinci baharlarını huzurevinde..
    28. Bilecik’te trafik kazası: 7 yaralı
    29. Mattis'ten bomba itiraf: ABD..
    30. Aydın MHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı..
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Parti’den istifa etmişti! Ali Babacan'ın safına geçen Beşir Atalay'a şok
    AK Parti’den istifa etmişti! Ali Babacan'ın safına geçen Beşir Atalay'a şok
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması