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Temiz bir doğa için çevreyi kirleten atıklarla bir sergi düzenledi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne bir destek de Denizlili öğrencilerden geldi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:08
Temiz bir doğa için çevreyi kirleten atıklarla bir sergi düzenledi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne bir destek de Denizlili öğrencilerden geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da desteklediği proje için Denizli Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, çağımızın en büyük çevre sorunlarından biri olan atık konusuna sanatsal çalışmalarla dikkat çekti. Öğrenciler, çevreyi kirleten ve sıkça doğaya bırakılan atıklardan yaptıkları üç boyutlu görsel çalışmalarla doğanın korunması konusunda farkındalık çalışması gerçekleştirdi.


Atıklardan oluşturulan üç boyutlu görsel çalışmaların yer aldığı sergiyi Merkezefendi İlçe Kaymakamı Adem Uslu, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Kılınç’ın yanı sıra çok sayıda ziyaretçi de gezdi. Merkezefendi ilçesinde düzenlenen sergide konuşan okul müdürü Türkan Negiş, yapılan çalışmaların farkındalık yaratmada etkili olduğunu ve gençlerin bu tür özgün çalışmalarla çevre konusuna daha duyarlı hale geldiklerini belirtti. Geleceğe dair umutlarının arttığını ifade eden Negiş, çevrenin korunmasına yönelik duyarlıklarından dolayı gençleri tebrik etti.


Projenin hazırlanması ve sergilenmesine öncülük eden okulun görsel sanatlar öğretmenleri Fatma Nuray Arazsu ve Güzide Ersever Kuş ise gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çocukları ve gençleri bilinçlendirmenin önemine dikkat çekti. Gençlerin çevre konusunda farkındalık için aktif rol almaları gerektiğine vurgu yapan Arazsu ve Kuş, sanatsal çalışmaların bunun için uygun alanlardan birisi olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:08
  1. doğa
  2. sergi
  3. sanat

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