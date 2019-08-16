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Teminatım ne kadar sürede iade edilir?

İhaleye giren vatandaşlar, geçici teminat ne zaman iade edilir, geçici teminat ne zaman gelir kaybedebilir, geçici teminat ne zaman yatırılır, ihale teminat bedeli ne zaman yatırılır, geçici teminat iadesi ne zaman yapılır, teminatım ne kadar sürede iade edilir? Sorusu ihaleleri takip edenler tarafından araştırılmakta.

16 Ağustos 2019 Cuma 18:27
Teminatım ne kadar sürede iade edilir?

İhaleye giren vatandaşlar, geçici teminat ne zaman iade edilir, geçici teminat ne zaman gelir kaybedebilir, geçici teminat ne zaman yatırılır, ihale teminat bedeli ne zaman yatırılır, geçici teminat iadesi ne zaman yapılır, teminatım ne kadar sürede iade edilir? sorusu ihaleleri takip edenler tarafından araştırılmakta.

Teminatım ne kadar sürede iade edilir? sorusuna ilişkin verilenecek cevap ise, 25/04/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale İşlemleri Seri No:1) 8 inci maddesi uyarınca iadeler, "iade talebinin" onaylandığı tarihi izleyen 7 (yedi) iş günü içerisinde yapılmaktadır.

İhaleler iptal edilebiliyor mu?

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İhale ödeme için ek süre talep edebilir miyim?

Satılan araçlar neden yeniden ihaleye çıkıyor? Kamu ihaleleri nereden takip edilir?

İhale teminatı ne kadar sürede iade edilir?

İhale teminatımın banka hesabıma iadesini nasıl yapabilirim?

İhalesini kazandığım aracı nasıl teslim alabilirim?

İhaleyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?

İhaleye konu eşyaya ne zamana kadar teklif verebilirim?

İhalelerde başlangıç bedeli var mıdır?

İhaleye girmek için teminat bedeli nereye yatırılır?

Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi?

Elektronik ihaleye nasıl başvuruda bulunabilirim?

İhaleye girebilmek için gereken teminat tutarı ne kadar?

Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?

e ihale giriş nasıl yapılır? Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?

 

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:27
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