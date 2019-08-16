İhaleye giren vatandaşlar, geçici teminat ne zaman iade edilir, geçici teminat ne zaman gelir kaybedebilir, geçici teminat ne zaman yatırılır, ihale teminat bedeli ne zaman yatırılır, geçici teminat iadesi ne zaman yapılır, teminatım ne kadar sürede iade edilir? sorusu ihaleleri takip edenler tarafından araştırılmakta.

Teminatım ne kadar sürede iade edilir? sorusuna ilişkin verilenecek cevap ise, 25/04/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale İşlemleri Seri No:1) 8 inci maddesi uyarınca iadeler, "iade talebinin" onaylandığı tarihi izleyen 7 (yedi) iş günü içerisinde yapılmaktadır.

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