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Teminatı bile lüks araç fiyatında

Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk Rolls-Royce marka lüks araç e-ihaleyle 3 milyon liradan satışa sunuldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
Teminatı bile lüks araç fiyatında

Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk Rolls-Royce marka lüks araç e-ihaleyle 3 milyon liradan satışa sunuldu. Katılım teminatı 100 bin lira olan aracın ihalesine kimse katılmadı. Araç, eylül ayının sonunda tekrar düzenlenecek ihalede yüzde 25 indirimle tekrar satışa konulacak.


Antalya’da gümrüğe takılan yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Araçların arasında yer alan 4 milyon TL piyasa değerindeki Rolls-Royce markalı otomobil ise dikkat çekiyor.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünde terk edilen, geçici bırakılan ve kaçaktan yakalanan araç sayısında artış yaşanıyor. Gümrük hangarına çekilen yüzlerce araç, belirlenen süre içerisinde teslim alınmadığı için devlete devrediliyor. Araçların arasında lüks otomobillerin de bulunduğu hangar, belirli tarihlerde düzenlenen ihaleyle alıcısını buluyor. Araçların fiyatı, oluşturulan komisyonun belirlediği makul fiyatla ihaleye sunuluyor. Araca alıcı bulunamadığında bir diğer ihalede yüzde 25, eğer yine alıcı çıkmaz ise bir yüzde 25 indirim daha uygulanarak satışa sunuluyor.



Teminat tutarı 100 bin TL


Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çekeni ise piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu. Bir önceki sahibi gizli tutulan ve M plakalı özel statüdeki otomobil, 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen e-ihale ile 3 milyon TL’den satışa sunuldu. Azami teminat tutarı 100 bin lira olarak belirlenen aracın ihalesine katılım olmadı.



2 milyon 250 bin TL’den ihaleye çıkacak


Lüks araç, eylül ayı sonunda bu sefer yüzde 25 indirimle 2 milyon 250 bin TL’den tekrar ihaleye çıkacak. Araca bu ihalede de alıcı çıkmaz ise yüzde 25 indirim daha uygulanarak 1.5 milyon liradan satışa sunulacak.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
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