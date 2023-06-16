  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel TEM’in operasyonu: 12 gözaltı
Yerel

TEM’in operasyonu: 12 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 11:58:00 -
TEM’in operasyonu: 12 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde şehirde gerçekleştirilen terör operasyonunda; aralarında DEAŞ’ın sözde askeri yapılanma sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde şehirde gerçekleştirilen terör operasyonunda; aralarında DEAŞ’ın sözde askeri yapılanma sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şehirde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda, Irak ülkesinde iken DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen askeri yapılanma sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Öte yandan, ekiplerin hazırlanarak emniyetten çıktıkları ve gerçekleştirdikleri operasyonlarda şüphelileri gözaltına aldıkları anlar ise film sahnelerini aratmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23