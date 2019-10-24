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Temeli Başkan Erdoğan tarafından atılmıştı! 1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükseliyor

18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içindeki kesonları üzerine dördüncü ve beşinci bloklarının yerleştirilmesine başlandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:46
Temeli Başkan Erdoğan tarafından atılmıştı! 1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükseliyor

Çanakkale Boğazı'nda inşası aralıksız olarak devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içindeki kesonları üzerine dördüncü ve beşinci blokları da yerleştirilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya Mevkiisi ile Gelibolu'nun Sütlüce Mevkiisi arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor.

Tamamlandığında 318 metreye ulaşacak

Geçtiğimiz ay, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Bu kez de tarihi köprünün deniz içindeki kesonları üzerine dördüncü ve beşinci bloklarının yerleştirilmesine başlandı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi.

Dünyanın en uzunu olacak

1915 Çanakkale Köprüsünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor.

2022'de hizmete açılacak

Sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:46
  1. Çanakkale Boğazı
  2. 1915 Çanakkale Köprüsü
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Çanakkale'nin Lapseki ilçesi
  5. Şekerkaya Mevkiisi
  6. Gelibolu'nun Sütlüce Mevkiisi
  7. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı

YORUM YAZ

  • cansercanser11 sa önce
    ayet açık ve net kahrolasıca insan ne kadar nankördür, istanbulu istanbul yapan erdoğan a kızıyorum diye kafirlerle işbirliği yapanlarla dost oldu bu millet
  • dumanlıdumanlı13 sa önce
    Seyit Onbaşı ismi yakışır.
  • meşemeşe16 sa önce
    HERC Aİ KARDEŞİM ÇOKDOGRUSÖYLÜYORSUN ALLAHRAZI OLSUN ,ŞEHİTONBAŞIYARABBİM RAHMETETSİNMEKANI CENNETOLSUN İNŞAALLAH, SEYİT ONBAŞIKÖPRÜSÜOLSUN ,,,,
  • hercaihercai17 sa önce
    Ismi, Seyit Onbaşı Köprüsü olursa iyi olur.

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