Temel Kotil TUSAŞ'ın 2022 hedeflerini açıkladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kotil, "Arkadaşlar yeni yılımız hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sağlıklı uzun ömür, çocuklarınızla, annelerinizle, babalarınızla, eşlerinizle güzel bir yıl diliyorum. 2021'de yedi arkadaşımız rahmetli oldu. Onların hepsine tek tek Allah'tan rahmet diliyorum. Bunlardan bir tanesi de Serdar Demir’di. Arkadaşımız çok yoğun çalışırdı, o artık bizim TUSAŞ şehidimizdir. Diğer arkadaşlarımızla beraber önce onun ailesine ve iki oğluna tekrar başsağlığı dileyip, hayırlı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayindeki amiral gemisi olan TUSAŞ için 2021 yılının "teşekkür yılı" olduğunu belirten Kotil, şöyle devam etti:

"2021 yılında şirketimiz bir çok başarıya imza attı. Dünya havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Spirit ile 1.5 milyar doların üzerinde kontrat imzaladık. Şirkette 5 yılımı doldurdum, 6. yılımdayım. Sayın Binali Yıldırım Başbakanlığı döneminde Kazakistan'da TUSAŞ'ı tanıtırken 'Türkiye'nin savunma sanayindeki amiral gemisidir' dedi. Bunu tüm devlet büyüklerimiz ve vatandaşlarımız da söylüyor. Arkadaşlar bir TV programında telefon numaramı paylaştım. Birçok telefon geliyor, bana hem teşekkürlerini bildiriyorlar, dua ettiklerini söylüyorlar hem de gelip çalışmak istediklerini söylüyorlar. Mesela Almanya'dan 'Ben kaynakçıyım. Gelip sizin için ne yapabilirim?' diyor. Almanya'dan, İngiltere'den Fransa'dan yani dünyanın bir çok yerinden böyle telefonlar geliyor. Bunların arasında en ilginç olanı özgüveni yüksek olan ilkokula giden genç bir kardeşimizdi. Bana 'Temel amca büyüyünce beraber çalışalım.' dedi."

2022 Hürjet, ATAK 2 ve MMU'nun yılı

Hürjet, ATAK 2 ve MMU'da önemli gelişmelerin olacağını ifade eden Kotil, "İnşallah 2022'de Hürjetimiz uçmak için kanatlarını açacak, yer testleri bitecek ve 2023 yılının gelmesini sabırsızlıkla bekleyecek. Allah nasip ederse 2022 yılının içinde 11 tonluk ATAK-2'miz kanat yerine pervanesini döndürmeye başlayacak. İnşallah Milli Muharip Uçağımız da motorunu bir aslan kükremesi gibi çalıştıracak. Arkadaşlar bunları yapacağız. Çok güzel bir yıl bekliyor bizi." dedi.

ANKA, HÜRKUŞ tamam sıra HÜRJET'te

2021 yılında gerçekleştirilen başarılara da değinen Kotil, "Kazakistan'a ANKA, Nijer'e ise HÜRKUŞ'un satışı gerçekleştirildi. 2022'nin başlarında güzel haberler de bekliyoruz, onları da paylaşacağız. Malezya'da Hürjetimiz ile yarışıyoruz. İnşallah bize kalır. 2022'de 18 Hürjetimizi Malezya'ya satmak bize nasip olur" dedi.

2021 yılı TUSAŞ'a teşekkür yılıydı

TUSAŞ'ın başarılı çalışmalarından dolayı yurt içi ve yurt dışından birçok teşekkür aldığına da değinen Temel Kotil,

"Arkadaşlar 2021 yılı aynı zamanda teşekkür yılıydı. Ben de size teşekkür ediyorum. Kimler teşekkür etmedi ki; ülkemizde hizmet ettiğimiz kuruluş sebebimiz olan savunma sanayindeki başarımızdan dolayı aldığımız teşekkürlerin haddi hesabı yok. Yurt dışındaki temaslarımız da krallar, başbakanlar, cumhurbaşkanları, ihaleye girdiğimiz Malezya, Kazakistan, Nijer, Nijerya, Senegal ve diğer ülkeler TUSAŞ'a teşekkürlerini sundular. Yalnızca bizim çok yakın çalıştığımız ülkeler değil, Amerika ayağında Spirit, Alman, İspanyol ve İtalyan firmaları da teşekkürlerini sundu. 2021 yılı TUSAŞ'a teşekkürle geçti. Şimdi ben de size teşekkür edeyim.

TUSAŞ'ın İHA dairesi Kazakistan'da yüzümüzü güldürdü. Diğer kontratlar geliyor, onlar da gelince paylaşacağız. İHA dairesine teşekkür ediyorum.

Uzay; Arjantin için ürettiğimiz ARSAT ile ilk uydu ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Uzay dairesine teşekkür ediyorum.

Helikopter; 2019'da en çok ciro yapan ünitemizdi. 2022'de de en çok ciro yapan, ürün çıkaran ünitemiz olacak. Bu nedenle helikopter dairesine teşekkür ediyorum.

Uçak; Nijer'de iki Hürkuş satışımız oldu. İnşallah Malezya'da da 18 Hürjet satışımız olacak. Onun için uçak dairesine de teşekkür ediyorum.

Milli Muharip Uçak (MMU); 18 Mart 2023'de motor çalıştıracağı için, 2022 içinde de bu işleri pratik olarak bitireceği için MMU' ya da teşekkür ediyorum.

Mühendislerimize, test pilotlarımıza, yer ekibimize ve Tunus'a verdiğimiz ANKA'ların uçmasında büyük katkısı olan lojistik ekibimize teşekkür ediyorum. Ayrıca mali işler, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, eğitim alanında çalışan ve ismini tek tek sayamadığım tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kotil yeni yıl mesajında son olarak, "2021 yılı TUSAŞ için teşekkür yılıydı, inşallah 2022 çok daha güzel olacak. Çünkü artık ürünlerimizi piyasaya çıkardık. Cumhurbaşkanları, krallar, başbakanlar TUSAŞ'la görüşüyor, onlara şirketimizi anlatıyoruz. Allah nasip ederse inşallah çok güzel bir 2022 geçiririz. Herkes TUSAŞ iyi ki var diyor, arkadaşlar iyi ki varsınız teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.