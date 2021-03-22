Temel Kotil müjdeyi verdi: HÜRJET o tarihte göklerde olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, verdiği bir röportajda savunma projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 2023 hedefleri hakkında konuşan Kotil, şunları söyledi:

"Bunları 3 kategoride toplayabiliriz. İlki özgün platformlar. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin ilk uçuşunu 2023'te gerçekleştirmesini öngörüyoruz. Dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopteri arasında yer alacak. HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağımızın CDR süreçlerini tamamladık. Test ve sertifikasyonu devam eden T625 GÖKBEY Helikopterimizin çalışmaları devam ediyor.

HÜRKUŞ Gelişmiş Eğitim Uçağımızın testlerini sürdürüyoruz. Diğer taraftan ATAK Helikopterimizin "Faz 2" donanımı ile teslimatlarına devam ediyoruz. Bugüne kadar farklı kuvvetlerimize 20’den fazla ANKA İnsansız Hava Uçağımızı teslim ettik, önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Millî Uzay Programında TUSAŞ’a büyük görev verildi. Bu kapsamda ülkemizi ileri uzay teknolojileri ile buluşturmayı hedefliyoruz."

Gökbey'de yerli motor

Türkiye'nin ilk yerli Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY'in önemli bir boşluğu dolduracağını dile getiren Kotil, "Hava ambulansı, personel taşıma, kargo işlevlerinin yanı sıra, VIP kullanıma yönelik roller icra edebilecek. GÖKBEY için geliştirilen TS1400 motorunun ilki, entegrasyon çalışmaları için geçtiğimiz aylarda şirketimize ulaştı. Önümüzdeki dönemde süreçler tamamladıktan sonra GÖKBEY’imiz yerli motorla göklerde yerini alacak" diye konuştu.

Hürjet 2023'te göklerde olacak

HÜRKUŞ ve HÜRJET projeleri hakkında konuşan Temel Kotil, "HÜRKUŞ’un hava testlerini hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda teslimatların başlamasını öngörüyoruz. HÜRJET projemizde bu ay Kritik Gözden Geçirme (CDR) aşamasını tamamladık. HÜRJET için bir de mühendislik simülatörü geliştirdik. "HÜRJET 270" adını verdiğimiz simülatörümüz ile gerçek şartlarda test ve değerlendirme faaliyetlerine başladık. Ülkemizin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak önemli bir ihtiyacını karşılayacak. 2023'te göklerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ATAK daha güvenli

Yerli ATAK helikopterine FAZ-2 projesi kapsamında eklenen özelliklerden bahseden Kotil, şöyle devam etti:

"Yeni geliştirilen ATAK'a, Faz 2 donanımı ile Lazer İkaz Alıcı Sistemi, Radar İkaz Alıcı Sistemi ve Frekans Karıştırıcı Sistem entegre edildi. T 129 ATAK Helikopteri, bugüne kadar yürütülen operasyonlarda başarıları ile silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç kattı. Yeni özellikleri ile daha güvenli operasyon kabiliyeti kazanmış oldu."

"İHA'lar düşmana göz açtırmıyor"

Türkiye’nin insansız hava araçları ile yakaladığı başarıdan övgüyle söz eden Temel Kotil, şunları kaydetti:

"Gerek şirketimizin gerek diğer firmaların geliştirdiği tüm insansız hava araçlarının yakaladığı başarı ivmesini yürekten kutluyorum. Ülkemizin önemli bir ihtiyacı olan insansız hava araçları, dünya kalitesinde üretilerek, muharip güçlere göz açtırmayan platform hâlini aldı. Havacılık öyle sektör ki özellikle savunma alanında bir platform üretirken asla rekabete takılmazsınız. Burada önemli olan ülkenin azami faydasını gözetmektir.

Tabii bu başarının temelinde ülkemize zamanında verilmeyen İHA’ların rolü çok büyük. Tam bağımsız kalabilmek için kumandanın tamamen sizin elinizde olması gerekir. Türkiye bunu başardı. Artık anlık tespit ve yerinde müdahale ile önemli görevler icra ediliyor. İnsansız Hava Araçlarını sadece silahlı değerlendirmek de yanlış olur. Yangın tespiti, deniz altı taraması, sınır gözetimi gibi birçok işlevi mevcut. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından geliştirilecek olan Kargo İHA projesi ile 50 kilograma kadar faydalı yük taşımaya müsaade edecek platformlar da göklerde yerini alacak"

Üretime ara vermiyoruz

Pandemi sürecinde üretime devam ettiklerini söyleyen Temel Kotil "Özgün projelerimizin aksamaması için dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Alternatif tedarikçiler ile sürekli bağlantı hâlindeyiz. Stok durumumuzu ve üretim planlarımızı anlık izliyoruz. Bu anlamda Covid-19 da dâhil olmak üzere devletimizin aldığı tedbirlerin yanı sıra şirketimizde oluşturduğumuz sağlık kurulunda aldığımız tedbirleri kesintisiz uygulayarak üretimi sürdürüyoruz" dedi.