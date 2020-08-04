Temel Kotil duyurdu: 2023’te göklerde olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş tarafından başlatılan HÜRJET Projesi kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın jet eğitim ve hafif taarruz uçağı ihtiyacı karşılanacak. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HÜRJET’ projesi kapsamında üretilecek ilk savaş uçağının 2023’te uçacağını ifade etti.

Tekamul Eğitim Uçağı olarak kullanılan T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi beklenen HÜRJET Projesi ile geleceğin savaş pilotlarının yetiştirilmesi planlanıyor. TUSAŞ tarafından yürütülen HÜRJET Projesi’nde "Ön Tasarım Gözden Geçirme" aşaması başarıyla tamamlandı. HÜRJET’in devam edecek detay tasarım, prototip üretimi ve yer testleri aşamalarının tamamlanmasının ardından ilk uçuşunu 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kotil tarafından ifade edilen 2023 ilk uçuş için mi yoksa 2023 yılında HÜRJET platformunun göklerde mi olacağı konusunda soru işareti oluşturdu. Proje kapsamında zaten 2022 yılında ilk uçuşun yapılması planlanıyordu. Projede COVID-19 nedeniyle gecikme olacağı ve bu yüzden ilk uçuşun 2023’te gerçekleşebileceği ifade edilmektedir.

HÜRJET jet eğitim ve hafif taarruz uçağı

HÜRJET, 1.2 Mach maksimum hız ve 45,000 ft maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak ve son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracak. HÜRJET’in 2721 kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı modeli, ülkemizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde, hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacak.

Projenin halen devam etmekte olan kavramsal tasarım aşamasında, yapılan pazar analizinin ışığında tek motor ve çift motor alternatifleri değerlendirilerek, motor sayısına karar verilecek ve buna uygun olarak kavramsal tasarım çalışmaları yürütülecek. Uzun temin süreli sistemlerle ilgili tedarikçilerle iletişime geçilerek sistem çözümleri oluşturulacak.

Projedeki temel hedefler şunlardır:

Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel, fonksiyonel ve performans gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, mevcut teknolojilerin kullanımı ile maliyet etkin bir sistem çözümü geliştirmek.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından hâlihazırda kullanılmakta olan 70 uçaklık T-38 filosunun yerini almak. ("Hafif Taarruz Uçağı" ihtiyaçları kapsamında bu sayı değişkenlik gösterebilecektir.)