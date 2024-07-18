Temel Karamollaoğlu’nun acı günü
Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu yaşamını yitirdi.
Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu yaşamını yitirdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu annesini kaybetti.
Saadet Lideri'nin annesi Edibe Karamollaoğlu, yaşamını yitirdi.
Konuya ilişkin açıklama Saadet Partisi'nden geldi.
Karşıyaka'da defnedilecek
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun muhterem anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Cenazesi yarın Karşıyaka Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir.
Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz."