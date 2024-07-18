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Siyaset Temel Karamollaoğlu’nun acı günü
Siyaset

Temel Karamollaoğlu’nun acı günü

Yeniakit Publisher
2024-07-18 15:41:00 -
Temel Karamollaoğlu’nun acı günü

Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu yaşamını yitirdi.

Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu yaşamını yitirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu annesini kaybetti.

Saadet Lideri'nin annesi Edibe Karamollaoğlu, yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin açıklama Saadet Partisi'nden geldi.

Karşıyaka'da defnedilecek

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun muhterem anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Cenazesi yarın Karşıyaka Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir.

Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz."

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