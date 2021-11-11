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Medya Temel Karamollaoğlu'ndan tokat yemişlerdi! 'Ahlaksız gazetecilik nasıl yapılır?' sorusuna cevap verdiler
Medya

Temel Karamollaoğlu'ndan tokat yemişlerdi! 'Ahlaksız gazetecilik nasıl yapılır?' sorusuna cevap verdiler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sözcü, Cumhuriyet, TELE 1 ve avanelerinin "Saray'da koltuk krizi" yalanına, "Bu bana göre abartıldı." diyerek cevap vermişti. Kendilerine verilen cevabı manşetine taşıyan Cumhuriyet gazetesi, yazdıkları ile "yuh" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 23:59:00 - 2021-11-12 00:19:04
Temel Karamollaoğlu'ndan tokat yemişlerdi! 'Ahlaksız gazetecilik nasıl yapılır?' sorusuna cevap verdiler

 Yeniakit.com.tr 

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, "Çok dostane, güzel bir görüşme oldu." ifadelerini kullanmıştı. Karamollaoğlu'nun açıklaması, CHP yandaşı medyayı panikleterek, yalana itmişti: "Buz gibi görüşme."

'PCR test yaptırmamıştım'

Gazete Duvar adlı internet sitesinde konuşan Temel Karamollaoğlu, kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı ile yaptığınız görüşmedeki 'koltuk krizi' tartışmalara neden oldu. Bir kriz var mı, ne yaşandı orada. Bir rahatsızlığınız oldu mu?" sorusuna verdiği cevapta, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bana göre abartıldı. Sayın Cumhurbaşkanı üst üste iki kez öğle yemeği için davet etmişti. Ben öğlen yemek yemiyorum. 'Beni mazur görsün' dedim. Aslında onu kabul etmek lazımdı. Belki biraz ayıp oldu kabul etmemek. Bir de ben aşı oldum ama cumhurbaşkanlığına giderken PCR testi yaptırmadım. PCR testi yaptırmayınca da, anlaşılan orada sıkıntı oluyor, cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle, 'Biraz mesafeli oturalım' dedi. O kadar.

Sayın Cumhurbaşkanı PCR testi de yaptırmadığımız için 'Biraz mesafeli oturalım' dedi. Bizde ev sahibine tabii olunur. Misafir, ev sahibinin istediği yere oturur. Bunu herkes farklı yorumlayabilir. Ben farklı yorumlamadım. Cumhurbaşkanıyla birçok konuyu konuştuk. Her konuyu konuştuk diyemem ama birçok yerde anlaşmamakta anlaştık."

Ahlaksız habercilik nasıl yapılır?

Karamollaoğlu'nun kendilerini yalanladığı cevabını yeniden manşetine taşıyan Cumhuriyet gazetesi, adeta "Ahlaksız habercilik nasıl yapılır?" sorusunun cevabını verdi. Hala bir "koltuk krizi" olduğu yalanını sürdüren Cumhuriyet, haberde şu ifadeleri kullandı:

"Karamollaoğlu'ndan koltuk krizine ilişkin açıklama

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da yaptığı görüşmeyle ve yaşanan 'koltuk krizi'yle ilgili açıklamalarda bulundu."


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