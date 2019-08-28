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Temel Karamollaoğlu’ndan Sezai Temelli'nin talebine olumlu yanıt! Görüşme bugün gerçekleşecek

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kayyım atanan belediyelere destek amacıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan talep ettiği randevuya olumlu yanıt aldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
Temel Karamollaoğlu’ndan Sezai Temelli'nin talebine olumlu yanıt! Görüşme bugün gerçekleşecek

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine destek için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan randevu talep ettiği ve talebe olumlu bir cevap verildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın 19 Ağustos'ta teröre destek verdikleri gerekçesiyle Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü görevden alıp, yerine kayyum atamasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi’nden randevu talep etti.
Saadet Partisi binasında gerçekleşecek

HDP heyetinin randevu talebine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olumlu yanıt verdi ve görüşme bugün gerçekleşecek. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'dan oluşan heyet, Saadet Partisi Genel Merkez binasını ziyaret edecek ve Karamollaoğlu’ndan tam destek isteyecek.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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