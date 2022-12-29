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Ekonomi Temel Karamollaoğlu'ndan şaşırtan EYT çıkışı! Önce 'hayırlı olsun' dedi, sonrası malum
Ekonomi

Temel Karamollaoğlu'ndan şaşırtan EYT çıkışı! Önce 'hayırlı olsun' dedi, sonrası malum

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, EYT düzenlemesi için dün akşam 'Hayırlı olsun' derken bugünse EYT düzenlemesinin yük getireceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 15:12:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan şaşırtan EYT çıkışı! Önce 'hayırlı olsun' dedi, sonrası malum

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, önümüzdeki süreçte EYT düzenlemesinin yük getireceğini önü sürdü. Karamollaoğlu dün akşam attığı tweette ise yeni düzenlemede payları olduğunu iddia etmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında EYT düzenlemesini eleştirdi. Karamollaoğlu, düzenlemenin yük getireceğini öne sürdü.

"Getireceği yük ne olacak onu göreceğiz"

Karamollaoğlu, "Basit bir karar aldılar. Mübarekler 20 yıldır niye beklediniz? Bunun ne faydası olacak önümüzdeki dönemde göreceğiz, bunun getireceği yük ne olacak onu göreceğiz" dedi.

"EYT düzenlemesi hayırlı olsun" demişti

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Karamollaoğlu, "EYT düzenlemesi hayırlı olsun" demiş ve hükümete bu konuda kendilerinin adım attırdığını iddia etmişti.

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Yorumlar

osmanlı

Karamolla, eyt size oy olarak eksi yönde yük getirecek doğrudur

M.Ali Şahin

Dede bı gitmedin evine bak biz senin iyiliğini düşünüyoruz anlamıyorsun bu işlerden memleketin sırtına yük oluyorsun senin yükünü bile çekiyor bu memleket eyt nedir ki anladın.
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