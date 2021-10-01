Temel Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk açıklaması

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı sebebiyle yaptığı açıklamada, “İnşallah Oğuzhan Bey’in ben, samimi, ihlaslı bir Müslüman olduğuna inanıyorum. Her yaptığı işte çok hassas davranan bir insandı.” ifadelerini kullandı.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı dolayısıyla gittiği Ankara Şehir Hastanesi’nden çıkışında açıklamalarda bulundu.

Asiltürk’ün uzun zamandır rahatsızlık yaşadığını, Ankara’ya getirildikten sonra da Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığını, vücudunun tedavilere cevap verdiğini, organların kısmen fonksiyonlarını yerine getirdiğini ifade eden Karamollaoğlu, “Ama en sonunda artık kalp, anladığımız kadarıyla daha fazla dayanamadı. Bu sabah ruhunu teslim etti. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun.” dedi.

Asiltürk’ün bütün sevenlerine baş sağlığı dileyen Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İnşallah Cenāb-ı Hakk, hepimize hayırlı bir ömür nasip eder. Ömür, bizim için bir ikaz. Neticede hepimiz ölümle karşılaşacağız. İnşallah Oğuzhan Bey’in ben, samimi, ihlaslı bir Müslüman olduğuna inanıyorum. Her yaptığı işte çok hassas davranan bir insandı. Bazen zor olurdu tabii o, başkalarına; ama o, hassasiyetini vefatına kadar devam ettirdi. Tekrar Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun inşallah.”