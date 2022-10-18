Temel Karamollaoğlu'ndan "Mete Gündoğan" açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığa adaylığını açıklayan Prof. Dr. Mete Gündoğan'la ilgili soruya cevap verdi.

Karamollaoğlu, Mete Gündoğan'ın çekileceğini söylediğini belirtti. Karamollaoğlu ayrıca partide farklı kanaatte olan arkadaşlarının olduğunu söyledi.

Adaylığını açıklayan Mete Gündoğan'la ilgili soruya Karamollaoğlu şu cevabı verdi:

"Çekileceğini söylemişti. Çekilir mi çekilmez mi bilmiyorum ama, bizde pek olmayan bir şey. Bunlar bazen geçici heves olabiliyor. Kongrede problem olabileceğini hiç düşünmüyorum. Seçime bu kadar zaman kala aslında kongreye gidilmemeli. Ancak kanuni durum var. Biz de tam 30 Ekim dedik. Bizim kongre tarihi 3 Kasım'da doğuyor. Ekim ayının 30'una aldık. Ümit ediyorum ki, coşkulu kongre olur. Bu da seçime giderken vesiledir. Teşkilatları hayata katabilmek için. İnşallah bir problem olacağı konusunda bir düşüncem yok. Değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bugüne kadar bu tarzda herhangi bir niyet belirten olmadı.

Bunlar son zamanlarda ufak tefek meselelerden dolayı farklı kanaatte olan arkadaşlarımız. Bizim teşkilatlarımız, bu kararı alırken şahsen almış değilim. Bu bizim genel idare kurulumuzda, ayrıca yüksek istişare kurulumuz var. Başkanlık divanımızda görüldü, kararlaştırıldı. Elbette kongreye yaklaştıkça tempomuz da biraz artacak. 81 ilin hepsinden delege ve üyelerimizin kongreye katılması lazım. Kongreler coşkunun ifade edildiği toplantılar oluyor. Güzel bir kongre geçireceğimize inanıyorum. Farklı kanaatte olan arkadaşlarımızın kendilerini ifade edeceklerine engel olacak değiliz."