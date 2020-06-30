Temel Karamollaoğlu'ndan Mahmud Efendi mesajı
Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi'nin yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mahmud Efendi hakkında mesaj yayımladı.
Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri'nin yoğun bakıma alındığı bildirilmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mahmud Efendi hakkında mesaj yayımladı.
Karamollaoğlu, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Erbakan Hocamızın yakın dostu ve ülkemizin manevi öncülerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendinin yoğun bakımda olduğunu teessürle öğrendim. Hocaefendi hazretlerine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum."
İşte o mesaj: