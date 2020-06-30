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Aktüel

Temel Karamollaoğlu'ndan Mahmud Efendi mesajı

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi'nin yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mahmud Efendi hakkında mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 12:28:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan Mahmud Efendi mesajı

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri'nin yoğun bakıma alındığı bildirilmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mahmud Efendi hakkında mesaj yayımladı.

Karamollaoğlu, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Erbakan Hocamızın yakın dostu ve ülkemizin manevi öncülerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendinin yoğun bakımda olduğunu teessürle öğrendim. Hocaefendi hazretlerine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum."

İşte o mesaj:

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