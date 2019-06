Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bizleri en çok üzen şey...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adıyaman’da katıldığı iftar programında İslam coğrafyasının içinden geçtiği zor döneme dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinden Adıyaman Kahta belediye başkanı seçilen İbrahim Yusuf Turanlı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İlçe halkının davetli olduğu iftar programında Saadet Lideri Karamollaoğlu, Kahtalılar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

İftardan önce kısaca Kahta halkına seslenen Karamollaoğlu, Kadir Gecesi´nin tüm İslam âlemine hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Allah´a hamd ediyorum. Çünkü biz ülkemizde her yörede barışı, adaleti, huzurun tesisi için ve bulunduğumuz beldelerde yaşayan insanlarımızın hayatlarının biraz daha rahat olmasını, biraz daha adil davranılması için gayret sarf eden bir inanca sahibiz. İstiyoruz ki dertlerimiz, problemlerimiz çözülsün. Komşularımızın, hemşerilerimizin, akrabalarımızın problemleri çözülsün. Dertleri derman bulsun. Ülkemizde ve İslam âleminde yaşayan insanlarımız sıkıntılardan kurtulsun” dedi.

Bu mesuliyet onların omuzunda

İnsanların hayatlarının biraz daha iyi olması, daha adil olmak için gayret sarf eden bir inanca sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

Şu an Yemen, Suriye, Arakan, Libya, Filistin ve Afganistan’a baktığımızda insanların her gün zulme uğrayarak hayatlarını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmayı bir yana bırakın, susuz ve ilaçsız kaldıklarına, geçimlerini sağlayamadıklarına şahit oluyoruz. Beni en çok üzen katliamları yapanların Müslüman kimliği omuzunda olanlardır. Birbirimizi yemeden rahat duramıyoruz, dertlerimize çare aramıyoruz. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Gözlerimizi açmaya, gerçekleri görmeye, bunların üstesinden gelecek politikalar üretmeye mecburuz. Özelikle bu mesuliyet iktidarda bulunanların omuzları üzerindedir.”