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Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bizleri en çok üzen şey...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam coğrafyasında yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şu an birçok Müslüman ülkesinde insanlar zulme uğrayarak hayatlarını kaybediyor. Beni en çok üzen katliamları yapanların Müslüman kimliği omuzunda olanlardır. Birbirimizi yemeden rahat duramıyoruz, dertlerimize çare aramıyoruz" dedi.

02 Haziran 2019 Pazar 13:49
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bizleri en çok üzen şey...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adıyaman’da katıldığı iftar programında İslam coğrafyasının içinden geçtiği zor döneme dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinden Adıyaman Kahta belediye başkanı seçilen İbrahim Yusuf Turanlı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İlçe halkının davetli olduğu iftar programında Saadet Lideri Karamollaoğlu, Kahtalılar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

İftardan önce kısaca Kahta halkına seslenen Karamollaoğlu, Kadir Gecesi´nin tüm İslam âlemine hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Allah´a hamd ediyorum. Çünkü biz ülkemizde her yörede barışı, adaleti, huzurun tesisi için ve bulunduğumuz beldelerde yaşayan insanlarımızın hayatlarının biraz daha rahat olmasını, biraz daha adil davranılması için gayret sarf eden bir inanca sahibiz. İstiyoruz ki dertlerimiz, problemlerimiz çözülsün. Komşularımızın, hemşerilerimizin, akrabalarımızın problemleri çözülsün. Dertleri derman bulsun. Ülkemizde ve İslam âleminde yaşayan insanlarımız sıkıntılardan kurtulsun” dedi.

İslam coğrafyasının her tarafında kan ve gözyaşının hakim olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, “Şu an Yemen, Suriye, Arakan, Libya, Filistin ve Afganistan’a baktığımızda insanların her gün zulme uğrayarak hayatlarını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmayı bir yana bırakın, susuz ve ilaçsız kaldıklarına, geçimlerini sağlayamadıklarına şahit oluyoruz. Beni en çok üzen katliamları yapanların Müslüman kimliği omuzunda olanlardır. Birbirimizi yemeden rahat duramıyoruz, dertlerimize çare aramıyoruz.” dedi.

Bu mesuliyet onların omuzunda

İnsanların hayatlarının biraz daha iyi olması, daha adil olmak için gayret sarf eden bir inanca sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

Şu an Yemen, Suriye, Arakan, Libya, Filistin ve Afganistan’a baktığımızda insanların her gün zulme uğrayarak hayatlarını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmayı bir yana bırakın, susuz ve ilaçsız kaldıklarına, geçimlerini sağlayamadıklarına şahit oluyoruz. Beni en çok üzen katliamları yapanların Müslüman kimliği omuzunda olanlardır. Birbirimizi yemeden rahat duramıyoruz, dertlerimize çare aramıyoruz. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Gözlerimizi açmaya, gerçekleri görmeye, bunların üstesinden gelecek politikalar üretmeye mecburuz. Özelikle bu mesuliyet iktidarda bulunanların omuzları üzerindedir.”

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:49
  1. Adıyaman
  2. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • NadirNadir28 dk önce
    Diyene bak melunla iş birliği yapmış yaptıgıaçıklamayabak
  • Mehmet AkifMehmet Akif40 dk önce
    Tam senin gibi işte İngiliz ajanı İslam düşmanları ile birlikte olmakMünafıklar topluluğu ba destek olmakDomuz yiyenler ile Yola çıkmak onlara destek olmak.
  • Ahmet gokdemirAhmet gokdemir51 dk önce
    Ey temel bey müslümanları bölüp parcaliyanlarin hic mi bu durumda sucu yok sence RSAV ne buyuruyorlar bölünmenin birlik olun tek yumruk gibi olun sen ne yapiyon m erbakana hapis yetmez idam edelim diyenlere ittifak kurmussun bölücülük yapmiyosun benim gibi müslümanların da zoruna bu gidiyor sizin sayenizde doğru yolu bulduk elhamdülillah dileğim o geride kalan mazlum m Görüşçü olan kardeşlerimize Rabbim uyanış nasip eylesin İstanbullu CHP altın tepsinin içine koymuş sunuyosun yunanın sesinidemi duymuyosun acaba Allhu Tala büyüktür sen duymazsan o duyar
  • Fani Fani 51 dk önce
    Komik adam ya. Sanki kendi Türkiye'de müslümanlara zarar veren müslüman görünümlu değilmiş gibi konuşması yokmu ya
  • SerseriSerseri56 dk önce
    yav bu adam ne anlatıyor kafa kıyak ne içmiştir kendi eli kanlı teröre destek veriyor kalkmış laga luga.....
  • Yunus 16 Yunus 16 57 dk önce
    BU İNGİLİZ KIRMASININ, ALLAH BİR DEDİĞİNE İNANIRIM. O KADAR
  • HadraHadra1 sa önce
    Hani bu başkan hain idi! İslamla ilgilenmiyordu? İslama hizmet etmiyordu? ne olur birbirimize müslümanca Efendimiz aleyhiselamün buyruğu ile biraz daha itidalli davransak kırmadan dökmeden öz eleştiri ile yaklaşsak dünya yıkılmaz helhalde ! Filistinin,Keşmirin,Mynemarın,Suriyenin İranın durumu ortadaiken Evet Beytüllahı elinde tutup ABD ye ve de israile rant sağlayarak semizleyenler ortada iken biz birimizle uğraşalım vesselam
  • Abdusselam emekAbdusselam emek1 sa önce
    Sen önce Türkiye deki Müslümanları düşün.. Türkiye de din düşmanlarıyla hareket edip, küfre göstermediğin öfkeyi ve nefreti Müslümana gösteriyorsun.. Müslümanın yanında yer almak yerine küfrün, hainlerin ve Pkk nın desteklediği adamları destekliyorsun, onların yanında saf tutuyorsun.ahkam keseceğine önce kendi tavrını gözden geçir..
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    Ya hu Akşener gibi erkek gibi çık kardeşim ben chp,hdp, Abd ile aynı saftayım desene. Biz de seni takdir ederiz o zaman zira, “özü sözü bir mert bir rakibimiz var” deriz...milleti kandırıyorsunuz...Şener şenin komedi filmindeki repliğinde dediği gibi “Ha bir sor bakayım neden yaptım” diyerek arkandan gidenleri hipnoz ederek cehennemî ateşin içine çekiyorsun?
  • abdullah akayabdullah akay1 sa önce
    bahsettiklerin sıcak savaşla siz ise soğuk savaşla Müslümanlarla savaş içindesiniz.
  • Garip KökyerGarip Kökyer1 sa önce
    Temel reis kararname ile işten atılanlara, hak, hukuk ve adalet arayanlara destek veriyor. Kendisine bu mücadelede Allah'tan Üstün başarılar diliyorum.
  • SelimhanSelimhan1 sa önce
    özü baska sözü baska bu adamin ilk adimi at o zaman istanbulda cumhur ittifakina oy verin
  • M.S .UM.S .U1 sa önce
    Acaba bu sorumluluk bazı ufak tefek şeyler yüzünden birleşemeyen siz parti liderlerinde hiç yokmu. Küfre karşı tek vücut olmasi gereken müslümanlar , bunda hiç sorumlu değilmi?
  • VeliVeli1 sa önce
    Her İslam ülkesinde senin gibi ehli sünnet düşmanı münafık satılmış şeytanlar olduğu sürece İslam dünyası sıkıntılardan kurtulamaz
  • Ali RüzgarAli Rüzgar1 sa önce
    Hadi oradan  seni..
  • Alkan Alkan 1 sa önce
    DOGRU YOLU GÖREMIYORSAN KÖRSÜN PAPAZ OGLU TERÖRISTLERIN YANINDA YER ALIP TERÖRIST KILICDAROGLU NA BIR KAÇ OY DAHA FAZLADAN KAZANDIRDINIZBIRDE KALKMIS SATILMIS PUST ISLAM COGRAFYASINDA YASANAN OLAYLAR GÜYA ÜZÜYORMUS BIRDE BÖYLE OLAYLARI ORTAYA ATARAK GÜYA TERÖRISTLER ILE ISBIRLIGINI UNUTTURMAYA ÇALISIYOR HADI ORADAN TERÖRIST SENISENIN GIBI SIZIN GIBI BEYNAMAZ SAHTEKAR MÜNAFIK IKI YÜZLÜ TERÖRIST DESTEKCISI OLURLARSA HIÇ BIR ZAMAN ISLAM ÜLKELERINDE ZULÜMLER BITMEZ BERABER TEK YÜREK OLMALISINIZ SENI SINSI SEYTAN TIPLI KALLES YILANOGLU PAPAZ BIRAK BU AGIZLARI HIKAYELERI ÖNCE SEN VE ETRSFINDAKI KEMIK YALAYICILARIYLA DÜRÜST OLUN FETÖCÜ TERÖRISTLERIN VE CHP NIN HDP PKK DHSKPC NIN KÖPEKLIGINI USAKLIGINI EMIRLERINI YERINE GETIRMEYIN YAMUK KART MORUK SENI
  • SAKALLI ŞEYTAN SAKALLI ŞEYTAN 1 sa önce
    Seninde üzerinde müslüman gömleği var SAKALLI ŞEYTAN. ÜZERİNE O GÖMLEĞİ GİYİNCE MÜSLÜMAN OLMUYORSUN. FİRAVUN HİZMETKARI
  • TakipçiTakipçi1 sa önce
    İnsan bir duruma üzülüyorsa aynisini yapmaz .Temel bey konuştuğu doğru , ama bu ülkeler bir gün bir gecede bu hale gelmediler. Bu ülkelerde onlarca yıllar dürüst insanlar hainlerle dirsek dirseğe yürüdüler işte ülkelerini bu hala getirdiler.Hainlerle dinsizlerle dirsek dirseğe yürüme Temel bey ,,,,pişman olursun ama son pışmanlık el vermez.
  • hsnhsn1 sa önce
    islam dünyası senin gibi kendini bilmezler tarafından yönetildiği için böyle senin erdoğan düşmanlığın da,islam dünyasına lider olur çekemezlğinden galiba ve utanmadan chdpkk karşısında ak partiye istanbulu nasıl kaybettirdiğinizden dem vurarak övünüyorsunuz,müslüman bunu yapar mı hdpkk ile nasıl aynı çizgiye gelirsiniz,siz
  • hsnhsn1 sa önce
    islam dünyası senin gibi kendini bilmezler tarafından yönetildiği için böyle senin erdoğan düşmanlığın da,islam dünyasına lider olur çekemezlğinden galiba ve utanmadan chdpkk karşısında ak partiye istanbulu nasıl kaybettirdiğinizden dem vurarak övünüyorsunuz,müslüman bunu yapar mı hdpkk ile nasıl aynı çizgiye gelirsiniz,siz
  • kazım çobanderelikazım çobandereli1 sa önce
    siz de içeride muhafazakarlarla birlik olmuyor; şer odaklarına destek oluyorsunuz.bahsettiğiniz ayrılıkçılık ve kardeşe düşmanlık sizde de var.
  • M. KüçükM. Küçük1 sa önce
    İsmiyle müsemma kara Molla,yolunu şaşıran bizi şaşırttın. Refah partisinde bu durumun nasıl anlaşılmadı. Ben de şaştım. Erbakan hoca sana Allah rahmet eylesin. Erdoğan gibi bir lider yetiştirdin.
  • Mehmet GökdemirMehmet Gökdemir1 sa önce
    Hadi lan konuşma onun içinmi dünya müslümanlarının umudu olan ERDOGAN a düşmanlık yapmaya çalışıyorsun terör örgütünün kuklası
  • FahriFahri1 sa önce
    Sen oraları bırak da burada ne yaptığına bak, bu söylemlerle burada yaptıklarını perdelemeye çalışma, kurnazsın ama yeterince değil!

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