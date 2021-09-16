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Siyaset Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti ile ittifak açıklaması
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti ile ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Saadet'e göre olan yanlışlarından dönmesi durumunda iktidar ile ittifak yapabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 10:22:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti ile ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, açıklamalarda bulundu. Saadet liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gelecek seçimde Millet İttifakı'nın içinde olacak mısınız?

Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı'nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz.

Diyelim ki şartlar değişti, AK Parti sizi razı etti, birdenbire Cumhur İttifakı'na girme kararı almanız mümkün mü?

(Gülüyor) Beni cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse olabilir. Ben bu konuya girmem de derlerse ki “Abi gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım”, o zaman kavgasız dövüşsüz gireriz. Veya “Başkanlık sistemini değiştirelim” diyebilirler veya bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından yanlış dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi, bunlardan birisinin olması lazım.

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