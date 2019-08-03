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Temel Karamollaoğlu Suriyeliler hakkındaki fikrini açıkladı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:15
Temel Karamollaoğlu Suriyeliler hakkındaki fikrini açıkladı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da partisinin İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı’na katıldı. Burada gündemi değerlendiren Karamollaoğlu, Suriyeliler konusuna da değindi.

Türkiye'nin Suriyelileri zorla geri göndermemesi gerektiğini dile getiren Saadet Partisi Lideri, Suriye'nin yaşanabilir bir ülke olduktan sonra mültecilerin geri gönderilmesine sıcak bakacaklarını ifade etti.

"Zorla gönderemeyiz"

Karamollaoğlu, "Suriyeli kardeşlerimizin buraya gelmelerinin sebebi sadece can korkusu, ülkeleri ateş çemberine döndü. Kendi hayatlarını, çocuklarının, yakınlarının hayatlarını koruyamaz hale geldiler, sığınacak yer aradılar. Türkiye sınır komşusu olması hasebiyle Suriye’deki göçün büyük bir kısmını almak durumunda kaldı. Bu hükümetin üzerine bir vecibeydi. Ülkelerine dönmelerinin tek yolu Suriye’yi onlar için yaşanabilir bir ülke yapmaktan geçer, zorla onları Suriye’ye gönderemeyiz" ifadelerini kullandı.

20 bin Suriyeli ülkesine döndü

Bilindiği üzere Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle ülkelerine gidiyor.

Bugüne kadar 20 bin Suriyeli, bayram için sınır kapılarından geçerek ülkesine döndü.

Suriyeli mülteciler, 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'ye dönebilir.

 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:15
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Ankara
  3. İl Müfettişleri Toplantısı
  4. Suriyeliler
  5. Kurban Bayramı
  6. Türkiye

YORUM YAZ

  • kalelikaleli12 dk önce
    ahkam keseceğinize millete sorun savaştan kaçıp gelenler hariç suriyeli ıraklı afgan somali hatta iranlı dolu ülkemiz.ıraklıların lafını eden yok.savaştan kaçmışlar tamam kabul onları göndermesinler de diğerleri ne olacak.hepsi savaştan kaçan korkaklar değil ki ülkesini terk etmiş keyfi olarak sığınanlara ne demeli.
  • BekirBekir22 dk önce
    Bunu adam yerine koyup haber yapmayin lutfen....

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