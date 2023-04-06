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Siyaset Temel Karamollaoğlu merhum Erbakan Hoca'nın Saadet Partisi'ne bunu da yaptı!
Siyaset

Temel Karamollaoğlu merhum Erbakan Hoca'nın Saadet Partisi'ne bunu da yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 19:47:00 - 2023-04-06 20:31:22
Temel Karamollaoğlu merhum Erbakan Hoca'nın Saadet Partisi'ne bunu da yaptı!

Merhum Necmettin Erbakan Hoca liderliğinde kurulan Saadet Partisi, tarihinde ilk defa pusulada yer almayacak. Saadetli seçmen mührünü CHP'ye vuracak.

6'lı masada son günlerde tartışılan ortak liste çağrıları karşılık buldu.

Temel Karamollaoğlu başkanlığındaki Saadet Partisi, Ali Babacan başkanlığındaki DEVA Partisi, Gültekin Uysal başkanlığındaki Demokrat Parti ve Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek. Bu partiler pusulada yer almayacak, dolayısıyla oy oranları da ölçülemeyecek.

Saadet Partisi tarihinde ilk!

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya siyasi düşmanlık edenlerle yol yürüyen Saadet Partisi tarihinde ilk defa oy pusulasında yer almıyor. Saadet Partisi seçmenleri, kendi partilerinin logosunun bulunmadığı bir pusulada oy kullanarak, oylarını CHP’ye verecek.

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Yorumlar

bükücü

neredesiniz erbakanın mücahitleri partinin amblemi bile değişti bu zillete boyunmu eğeceksiniz yada bu mollacıyana seninde gizli saklı bir işerinmi var Kemoşun elinde diyecekmisiniz

Avb

Bunlar esbaplı şeytanlar
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