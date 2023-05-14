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Siyaset Temel Karamollaoğlu: İnanın değişim yakındır
Siyaset

Temel Karamollaoğlu: İnanın değişim yakındır

Yeniakit Publisher
2023-05-14 23:26:00 -
Temel Karamollaoğlu: İnanın değişim yakındır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sandıklara sahip çıkılması yönünde çağrı yaparak, değişimin yakın olduğunu söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır" dedi.

Temel Karamollaoğlu, bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Algı oyunlarına takılmadan süreci tamamlayacağız"

"Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır."

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