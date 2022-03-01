Temel Karamollaoğlu, her "Hıyarım var" diyene tuzla koşuyor

Ahmet Yenilmez, altılı ittifakın "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'' paketinin içinde "İlkokullarda Kadın Erkek Eşitliği Dersi okutacağız!" vaadinin de olduğunu belirterek, söz konusu vaadin sakıncalarına işaret etti. Yenilmez, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu vaade çılgınlar gibi alkış tutmasına anlam veremediğini de söyledi. İşte Güneş gazetesindeki o yazının ilgili bölümü:

"Dün yazıyı yazmak için klavyenin başına oturduğumda, bir yandan da radyodan bir haber kanalını dinliyordum. O da ne, altılı ittifak, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'' paketini açıklıyor! Bir kulağım açıklamada, yazımı yazıyordum. Dakika bir gol bir...! "İlkokullarda, Kadın Erkek Eşitliği Dersi, okutacağız!"

Aman Allahım, değil ülkeyi yönetmeye soyunmuş siyasi parti, makamı mevkisi ne olursa olsun kimsenin Türk İslam Medeniyeti 'nin evlatlarını bu hale koyma hakkı yoktur, yoktur, yoktur!

Karanlık çağın karanlığında, kız çocuklarını kızgın kumlara gömülmekten kurtarmış bir medeniyetin evladının, reform adı altında bu çağda bunu bir müjde olarak sunması, kendi adıma diyeyim, utançtır!

(...) Allah Allah, ne diyeceğiz biz çocuklarımıza?

'Biz, kız çocuklarını kızgın kumlara gömülmekten kurtaran bir medeniyetin evlatları olarak ona, "Bak evladım kadın erkek eşitliğini okutacağız'' mı diyeceğiz?

Bu haberden sonra kapattım radyoyu.

Kafaya bakar mısınız?

Tam da 28 Şubat'ın seneyi devriyesinde, CHP'nin başını çektiği altılı ittifaktan (Cümle alem biliyor ki, o ittifak altının üstünde) çıka çıka, ''İlkokullara Kadın Erkek Eşitliği Dersi''(!) çıkıyor!

Kusura bakmayın, kendimi tutamadım güldüm!

Gülmeyip de ne yapacaksın?

Babam, ben, benim çocuklarım (Belki torunum da okuyacak) Milli Güvenlik dersi okuduk, ne oldu?

Ülkeyi yönetmeye soyunmuş CHP ve ittifak avenesi, ''Bizim Ortadoğu bataklığında, Trablusgarp'ta (Libya) ne işimiz var" diye, feveran etmiyor mu?

Bu karar açıklanırken çılgınlar gibi alkışlayanların arasında, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da var(!)

Nasıl gülmeyeyim, söyler misiniz? (...)"