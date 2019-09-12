Temel Karamollaoğlu: Annelerin yanındayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Diyarbakır’da evlatları için mücadele eden annelerin bu duruşlarının karşılık bulmasını temenni ediyor, annelerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi. Partisinin Balgat’taki eğitim merkezinde basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, “Bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir. Bu sebeple Diyarbakır annelerinin acısını da cumartesi annelerinin acısını da yürekten paylaşıyorum. Şairin dediği gibi, ‘Ben öyle bilirim ki yaşamak, berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmak’. Bu duygu ve düşüncelerle evlatlarının akıbeti için mücadele eden bütün anneleri saygıyla selamlıyorum” dedi.