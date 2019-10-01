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Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ile görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile 2 Ekim saat 15.00'da bir görüşme yapacak.

01 Ekim 2019 Salı 18:47
Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ile görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile bir araya gelecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamında, yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.

Yarın yapılacak ziyaret için saat 15:00 verildi ancak yer belirtilmedi.

Karamollaoglu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek başladığı liderler turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüştü.

Karamollaoğlu yeni parti kurma hazırlığında olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da ziyaret edeceğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 18:47
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • milletmillet19 dk önce
    gelin ahlaksızlar gelin
  • vatandasvatandas26 dk önce
    Troller boş durmuyor. Müslüman elinden dilinden emin olunan değil mi? Troller saldırdıkça Temel Karamollaoğlu'nu inadına seveceğiz.
  • orhanorhan34 dk önce
    temel bey dürüst müslüman siyasetci yolu açık olsun...
  • hasanhasan48 dk önce
    nene hatun rumuzlu arkadas: bu cirkin yorumun eminim senin karakterine cok uygundur ama en azindan nene hatun ismini kirletme, baska bir rumuz al.
  • nene hatunnene hatun1 sa önce
     SANA TOP SAKAL YAKIŞIR....
  • Ömer Ömer 1 sa önce
    Eskileri isteyen kim

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