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Ekonomi Temel gıda ürünleri ne oluyor? KDV indirimi yaşanacak temel gıda ürünleri:
Ekonomi

Temel gıda ürünleri ne oluyor? KDV indirimi yaşanacak temel gıda ürünleri:

Temel gıda ürünleri ne oluyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerine yönelik KDV indirimi müjdesi verdi. Vatandaşlar ise ‘Temel gıda ürünü ne oluyor?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sıvıyağ temel gıda mı? Et süt peynir yağ KDV indirimi olacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-12 22:17:00 -
Temel gıda ürünleri ne oluyor? KDV indirimi yaşanacak temel gıda ürünleri:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısına, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KDV oranlarında değişiklik oldu. Temel gıdada yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.

Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin, gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim anlamına geldiğini aktaran Erdoğan, “Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz” diye konuştu.

Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Hangi ürünler temel gıda oluyor?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, temel gıda ürünleri neler oluyor? Hangi gıdalar temel gıdadır?

Temel gıda ürünleri ne oluyor? KDV indirimi yaşanacak temel gıda ürünleri:

Peynir

Zeytin

Yumurta

Çay

Et

Süt

Pirinç

Sebze ve meyveler

Bakliyat ürünleri

Protein ve yağ gibi besinler

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