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TEM’deki zincirleme kaza anı kamerada

Kocaeli’nin İzmit TEM Otoyolu’nda 5 tırın çarpışması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kaza saniye saniye yol güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 22:16:35 -
TEM’deki zincirleme kaza anı kamerada

Kocaeli’nin İzmit TEM Otoyolu’nda 5 tırın çarpışması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kaza saniye saniye yol güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halindeyken aniden yavaşlayan tıra arkadan gelen 4 tır çarptı. 5 tırın çarptığı kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ankara istikametinde yaşanan kaza nedeni ile kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Daha sonra çağrılan vinçlerin yardımı ile tırlar tek tek çekildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından yol yaklaşık 2 buçuk saat sonra trafiğe açılabildi.


Kaza anı kamerada


Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik kamerası tünelde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen kazada, trafiğin aniden yavaşlaması sonrasında duramayan bir tırın önündeki tıra çarptığı görülüyor. Daha sonra arkadan gelen 3 tır daha duramayarak önündeki tırlara arkadan çarpıyor.

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