TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Etkili olan kar yağışı karayolunda kazaları da beraberinde getirdi. İstanbul istikameti Arifiye mevkiinde iki ayrı noktada aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerin de bulunduğu toplam 13 araç birbirine girdi.

Meydana gelen kazalar için bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazalarda otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti de trafiğe kapatıldı.

Bölgede ekiplerce yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar neticesinde kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin de otoyolu temizlemesinin ardından İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.