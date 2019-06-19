0553 313 94 23

TEM'de zincirleme kaza! Araçlar savruldu, yol trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Dilovası kesimi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle savrulan araçların yol ortasında kalması sonucu yol 1 saat trafiğe kapandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:22

Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası rampasında 3 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Araçlar savruldu

Kaza 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Dilovası kesimiOsmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan 03 SG 289 plakalı minibüs, 34 RZ 3159 plakalı otomobil ve 49 AG 637 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol ortasında kaldı. 1 kişinin yaralandığı kazada yol tamamen trafiğe kapandı. Kapanan yolda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

1 saat trafiğe kapandı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralan şahsı ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan araçlardan yara almadan kurtulan diğer şahıslar ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yolda oluşan trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde duran trafikte kalan araçların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk görünüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:22
  1. İstanbul
  2. Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası rampası
  3. TEM Otoyolu Dilovası kesimi
  4. Osmangazi Köprüsü
  5. Dilovası Devlet Hastanesi
  6. 112 Acil Yardım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik ekiplerinden yaya güvenliği eğitimi
    1. Trafik ekiplerinden yaya güvenliği..
    2. Çine’de adli kolluk değerlendirme ve..
    3. Kıyı emniyeti personel alımı 2019 ne..
    4. Jandarmadan kenevir operasyonu
    5. Ereğli’de istihdama yönelik proje için..
    6. Kazım Kurt’tan Türk Harb-İş’e hayırlı..
    7. Minikler masa tenisinde yarıştı
    8. Başkan Ataç, Sağlıklı Kentler Birliği..
    9. Yaz okulu kayıtları başladı
    10. Yayımlanan rapordan çarpıcı sonuç:..
    11. Tadilat işi yaptıkları giyim..
    12. Milletvekili Günay Sarıcakaya’daki..
    13. Bu besinleri pişirmeden asla yemeyin!..
    14. CHP Grup Başkanvekili Özkoç:..
    15. BM raporu: “Suudi Veliaht Prensine..
    16. Tepebaşı Belediyesi’nden üreticiye tam..
    17. Umuttepe’ye ulaşım aksamadan devam..
    18. Festival için geri sayım başladı
    19. Gültekin: "İstanbul Binali Yıldırım..
    20. Endonezya’dan Mursi için taziye mesajı!
    21. Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas..
    22. Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza
    23. Sarımsağın sap ve kabuklarında..
    24. ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde otobüs..
    25. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    26. Engelli annelerinden el sanatları..
    27. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    28. 30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    29. Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz..
    30. ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu