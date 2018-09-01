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TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 03:01
TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Şirıntepe Viyadüğü İstanbul istikametinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 GS 0859 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kaza yapan araçların yavaşlaması sebebi ile arkadan gelen 3 araç daha duramayarak kaza sebebi ile yavaşlayan araçlara çarptı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 03:01
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. TEM Otoyolu
  4. tem kaza

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