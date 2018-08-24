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TEM'de trafik başladı! Dönüyorlar

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli'de TEM Otoyolu’nda dün akşam saatlerinde oluşan yoğunluk, bugün de devam etti.

24 Ağustos 2018 Cuma 16:44
TEM'de trafik başladı! Dönüyorlar

Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidenlerin dönüşü, TEM Otoyolu’nda dün akşam saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 9 günlük bayram tatilinin son gününe kalmak istemeyenlerin dönüşü Kurban Bayramı’nın 4. gününde yoğunluk oluşturdu. Araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle dün akşam saatlerinde Kocaeli'de başlayan yoğunluk, sabah saatlerinde azalırken öğlen saatlerde saatlerinde tekrar arttı.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde vatandaşlar, ilerlemekte zorluk çekti. Yol boyunca denetimlerini sürdüren polis ekipleri, trafiğin rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

TRAFİK ADIM ADIM İLERLEDİ

TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde bayram dönüşü yoğunluğu sürerken, İzmit Bekirdere rampası mevkisinde sürücüler, adım adım gitmeye başladı. Hatipköy, Dilovası rampası, tünel ve viyadük geçişlerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda meydana gelebilecek kazalara müdahalede bulunması için belli aralıklarla hazır bekletilen trafik ekipleri, şerit ihlali yapan ve kurallara uymayan sürücülere ceza yazıp, uyarılarda bulundu. Yoğunluğun akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 16:44
  1. Kocaeli
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