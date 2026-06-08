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Dünya ABD’liler Yüce Kur’an’ın dediğine geldi! “Üstünlük sadece takvadadır”
Dünya

ABD’liler Yüce Kur’an’ın dediğine geldi! “Üstünlük sadece takvadadır”

Yeniakit Publisher
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ABD’liler Yüce Kur’an’ın dediğine geldi! "Üstünlük sadece takvadadır"

ABD'de yapılan son anket, yıllardır dünyaya üstünlük iddiasıyla yaklaşan "Amerikan istisnacılığı" anlayışının ciddi şekilde zayıfladığını ortaya koydu. Sonuçlar, Kur'an-ı Kerim'de üstünlüğün millette, güçte ve ülkede değil yalnızca takvada olduğunu bildiren Hucurât Suresi 13. ayetini yeniden gündeme taşıdı.

Yıllarca "Amerikan istisnacılığı" anlayışıyla kendisini dünyanın geri kalanından üstün gören ABD'de rüzgar tersine esmeye başladı. Son ankete göre Amerikalıların büyük bölümü ülkelerini artık diğer milletlerden üstün görmüyor. Ortaya çıkan sonuçlar, Kur'an-ı Kerim'in asırlar önce bildirdiği Hucurât Suresi 13. ayeti bir kez daha gündeme taşıdı. Söz konusu ayette Yüce Allah, insanların milletlere ve kabilelere ayrıldığını bildirirken üstünlüğün ırkta, güçte veya ülkede değil, yalnızca takvada olduğunu haber veriyor.

GÜNDEM OLAN ANKET

ABD'de yapılan ankette Amerikalıların büyük bölümünün, ülkelerini tarihsel siyasi ve ekonomik özellikleri dolayısıyla diğerlerinden farklı, daha özel ve küresel ölçekte üstün şekilde konumlandıran "Amerikan istisnacılığı" fikrini artık paylaşmadığı ortaya çıktı.

 

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette Amerikalıların, ülkelerinin geleceği konusunda endişe duydukları tespit edildi.

Katılımcıların yalnızca yaklaşık dörtte biri, ABD'nin dünyadaki tüm ülkelerden üstün olduğunu belirtti, yüzde 44'ü ise "diğer bazı ülkelerle birlikte dünyanın en büyüklerinden biri" olarak değerlendirdi.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 30'u ise ABD'den daha iyi ülkelerin bulunduğunu ifade etti. Bu oran, 2016'da yapılan benzer ankette yüzde 19 seviyesindeydi.

 

YÖNETİME GÜVEN KALMADI

Ankete göre özellikle genç ABD'liler arasında ülkenin yönetim sistemine güven azalıyor.

30 yaş altındaki katılımcıların yüzde 44'ü, başka ülkelerin ABD'den daha iyi olduğunu düşünürken 60 yaş üstünde ise bu oran yüzde 22 olarak ölçüldü.

 

Anket, ayrıca "Amerikan rüyası" olarak bilinen, sıkı çalışmanın başarı getireceği düşüncesine ilişkin inancın da zayıfladığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 51'i "Amerikan rüyasının" geçmişte geçerli olduğunu ancak artık işlemediğini belirtti.

Ankette, Cumhuriyetçilerin Demokratlara kıyasla ABD'yi daha fazla "istisnai" gördüğü belirlendi. Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı, ABD'nin tüm ülkelerden üstün olduğunu belirtirken Demokratlarda ise bu oran yüzde 7 olarak ölçüldü.

AKILLAR O AYET GELDİ

Kur'an-ı Kerim'in Hucurât Suresi 13. ayetinde, insanların milletlere ve kabilelere ayrıldığı ancak üstünlüğün ne ırkta ne güçte ne de ülkede olduğu, Allah katında tek ölçünün takva olduğu bildiriliyor. ABD'de yapılan son anket ise, yıllardır "Amerikan istisnacılığı" anlayışıyla beslenen üstünlük iddiasının bizzat Amerikalılar tarafından sorgulanmaya başlandığını gözler önüne serdi.

Söz konusu ayet şöyle: "Ey insanlar! Şübhesiz ki biz, sizi bir erkek ve bir dişiden (Âdem ile Havvâ'dan)yarattık. Birbirinizi tanımanız için de sizi, milletler ve kabîleler kıldık. Doğrusu Allah katında sizin en üstün olanınız, en takvâlı olanınızdır. Muhakkak ki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır."

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