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Foto - TFF'nin Arizona tercihi canları sıkacak cinsten: 9000 km yol üstelik...

Dünya Kupası vizesini play-off'ta alan A Milli Takım, TFF'nin lojistik skandalı nedeniyle ABD'de adeta çöl nöbetine mahkum edildi.

#2
Foto - TFF'nin Arizona tercihi canları sıkacak cinsten: 9000 km yol üstelik...

Dünya Kupası vizesini play-off aşamasında son anda alan A Milli Futbol Takımımız, turnuva hazırlıkları için ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Mesa kentine ulaştı. Fotospor'a göre; Ancak TFF'nin lojistik ve bütçe planlamasındaki büyük hatalar, milli takımı adeta bir hayatta kalma sınavıyla karşı karşıya bıraktı.

#3
Foto - TFF'nin Arizona tercihi canları sıkacak cinsten: 9000 km yol üstelik...

A Milli Takım, 40 dereceyi bulan kavurucu çöl sıcağıyla ve zorlu doğa şartlarıyla mücadele etmek üzere Arizona’ya adeta mahkum oldu.

#4
Foto - TFF'nin Arizona tercihi canları sıkacak cinsten: 9000 km yol üstelik...

Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki sadece 3 maçı oynayabilmek için şehirler arası toplamda 9.000 kilometre yol kat etmek zorunda kalacak.

#5
Foto - TFF'nin Arizona tercihi canları sıkacak cinsten: 9000 km yol üstelik...

Lüks ve izole kampların uzağında kalan milli takım, bölgenin sert iklimi ve yaban hayatıyla baş başa bir hazırlık dönemi geçirecek.

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