TFF'nin Arizona tercihi canları sıkacak cinsten: 9000 km yol üstelik...
A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası öncesinde Arizona tercihi canları sıkacak cinsten...
A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası öncesinde Arizona tercihi canları sıkacak cinsten...
Dünya Kupası vizesini play-off'ta alan A Milli Takım, TFF'nin lojistik skandalı nedeniyle ABD'de adeta çöl nöbetine mahkum edildi.
Dünya Kupası vizesini play-off aşamasında son anda alan A Milli Futbol Takımımız, turnuva hazırlıkları için ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Mesa kentine ulaştı. Fotospor'a göre; Ancak TFF'nin lojistik ve bütçe planlamasındaki büyük hatalar, milli takımı adeta bir hayatta kalma sınavıyla karşı karşıya bıraktı.
A Milli Takım, 40 dereceyi bulan kavurucu çöl sıcağıyla ve zorlu doğa şartlarıyla mücadele etmek üzere Arizona’ya adeta mahkum oldu.
Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki sadece 3 maçı oynayabilmek için şehirler arası toplamda 9.000 kilometre yol kat etmek zorunda kalacak.
Lüks ve izole kampların uzağında kalan milli takım, bölgenin sert iklimi ve yaban hayatıyla baş başa bir hazırlık dönemi geçirecek.
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