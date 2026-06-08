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Gündem Kirli pazarlık ifşa oldu! Katil İsrail ve hamisi ABD'den İran'a gizli mesaj: "Füzeleri durdurun, saldırmayacağız!"
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Kirli pazarlık ifşa oldu! Katil İsrail ve hamisi ABD'den İran'a gizli mesaj: "Füzeleri durdurun, saldırmayacağız!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Kirli pazarlık ifşa oldu! Katil İsrail ve hamisi ABD'den İran'a gizli mesaj: "Füzeleri durdurun, saldırmayacağız!"

Orta Doğu'yu kana bulayan katil İsrail ve arkasındaki şer odağı ABD'nin, misilleme füzeleriyle sarsıldıktan sonra arabulucular vasıtasıyla İran'a gizlice yalvardığı ortaya çıktı.

İsrail ve ABD'nin, arabulucular vasıtasıyla İran'a "füze saldırılarını durdurması halinde yeni bir karşı saldırı düzenlenmeyeceği" yönünde mesaj ilettiği öne sürüldü.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı'nın, "İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğu" açıklaması bu mesajın iletilmesinden sonra geldi.

Habere göre diplomatik bir kaynak, İsrail ve ABD'nin arabulucular vasıtasıyla İran'a "yeniden füze atışı yapmaması halinde başka bir hava saldırısı gerçekleştirilmeyeceği" yönünde bir mesaj ilettiğini öne sürdü.

Haberde, bu mesajın ardından İran'dan "İsrail'e yönelik saldırıların durdurulduğuna" dair açıklama geldiği kaydedildi.

 

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu. 

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