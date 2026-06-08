Karar müftülükten döndü! Camide tartışma çıkaran futbol etkinliği...

Sakarya’nın hendek İlçesindeki Rasimpaşa Camisi, sabah namazı saatlerine denk gelen Türkiye’nin dünya kupasındaki ilk maçı için gençleri camide izlemeye davet etmesi toplumda tartışma çıkardı. Camilerin ibadet yeri olduğunu vurgulayan binlerce kişi bu girişimi sert sözlerle eleştirirken, “Camilerimizi eğlence ve panayır yerlerine dönüştürmeyin” uyarıları yapıldı.

Az sayıda sosyal medya kullanıcısı ise caminin bu kararını beğeniyle karşıladı.

Binlerce kişi caminin bu girişimi için hazırladığı afişleri sosyal medyada paylaşarak Hendek İlçe Müftülüğü göreve davet etti.

MÜFTÜLÜK: İPTAL EDİLDİ

Hendek İlçe Müftülüğü ise gelen tepkilerin ardından bir açıklama yayınlayarak planlanan etkinlikle ilgili ilçe müftülüğünün bir ilişkisi ve planlamasının olmadığına dikkat çekti ve etkinliğin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada “Zikredilen etkinlik Sakarya Milletvekili ve Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali İnci tarafından organize edilmek istenmiş ancak müdürlüğümüzün istişareleri sonucu iptal edilmiştir” denildi.

Müftülüğün iptal karanına kısa sürede on binlerce beğeni yağdı.