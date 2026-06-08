İsrail medyası Trump’ın en büyük korkusunu yazdı: Siyonistlerin ipini tutamıyor

Terör devleti İsrail'in Haaretz gazetesi, eli kanlı katil Binyamin Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma arayışlarının gölgesinde, İsrail ile İran arasında iki aylık durgunluğun ardından patlak veren karşılıklı füzeli ve bombalı saldırıların Orta Doğu'yu topyekun bir savaşın eşiğine getirdiğini yazdı.

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İranlı yetkililer bu saldırıya tepki göstererek karşılık vereceklerini açıkladı.

Dahiye saldırılarına yanıt olarak İran, İsrail'i balistik füzelerle vurdu.

Terör devleti İsrail'de İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisine saldırdı.

Haaretz, İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma arayışlarının gölgesinde, İsrail ile İran arasında iki aylık durgunluğun ardından patlak veren karşılıklı saldırıların Orta Doğu'yu topyekun bir savaşın eşiğine getirdiğini yazdı.

Habere göre katil Netanyahu, ABD ile İran arasında görüşülen anlaşmanın İran'ın nükleer programını gerçekten dizginleyeceğinden veya İsrail'in beklentilerini karşılayacağından şüphe duyduğunu söyleyerek sürekli savaşı yeniden başlatmanın yollarını aradı.

Gazete, İsrail'in İran ile yeniden savaşa sürüklenmesini Netanyahu'nun istediğini alması şeklinde yorumladı.

ABD İSRAİL ARASINDA GERİLİM SİNYALİ

Haaretz'e göre, arka planda ise ABD ile İsrail arasında gerilim tırmanmaya başladı.

Küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump, İran ile büyük bir askeri çatışmaya girmeyi kesinlikle istemiyor ve bölgedeki savaştan uzak durmaya çalışıyor.

ABD yönetimindeki üst düzey yetkililer, İran'da bir "rejim değişikliği" planının başarısız olduğunu görüyor ve bu başarısızlığın faturasının Trump'a ve ekibine kesilmemesi için yoğun çaba harcıyor.

Amerikan medyasında son dönemde peş peşe çıkan İsrail karşıtı haberlerin tesadüf olmadığı belirtiliyor. The New York Times gazetesinin 6 Haziran'daki haberi, bu kapsamda değerlendiriliyor.

NYT'nin haberine göre İsrail, ABD ile İran arasında gizlice yürütülen ateşkes müzakerelerinin detaylarını öğrenebilmek için Amerikalı yetkililere yönelik casusluk faaliyetleri yapmakla suçlanıyor.

Müzakerelere gelince, The Wall Street Journal'ın haberine göre bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engellerden biri, İran'ın dondurulmuş fonlarının hızla serbest bırakılması talebiyle ilgili. ABD'nin denizaşırı varlıklara yönelik yaptırımları nedeniyle dondurulan bu fonlar on milyarlarca doları buluyor.

Böyle bir "taviz" Trump için özellikle zor görünüyor. Çünkü Trump, 2016 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın ardından benzer şekilde fonları serbest bırakan eski ABD Başkanı Barack Obama'yı sert bir dille eleştirmişti.

DÜNYA KUPASI ETKİSİ

Gazeteye göre zorba Trump, ABD'nin de ev sahiplerinden biri olduğu 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası futbol turnuvasını da hesaba katmak zorunda.

Bölgedeki saldırıların artarak devam etmesi, Trump'ın büyük önem verdiği bu devasa organizasyondan küresel dikkati başka yöne kaydırabilir.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği ileri sürülmüştü.