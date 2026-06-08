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#1
Foto - Gören 'Bu gerçekten oldu mu' diyor: Fransa'da o jet hız rekoru kırdı... Sadece 6 saatte tamamladı

İnteresting Engineering'e göre, Bombardier 5 Haziran'da Global 8000 uçağının Kanada'nın Montreal kentinden Fransa'nın Nice kentine (6.132 km) 6 saatten biraz fazla bir sürede uçarak yeni bir hız rekoru kırdığını duyurdu. Uçak, transatlantik uçuşu Monaco Formula 1 yarışına yolcu taşıyarak tamamladı.

#2
Foto - Gören 'Bu gerçekten oldu mu' diyor: Fransa'da o jet hız rekoru kırdı... Sadece 6 saatte tamamladı

Uçuş, saatte 1.152 km (Mach 0.95) azami hıza ve 14.816 km menzile sahip ultra uzun menzilli iş jetinin operasyonel yeteneklerini sergiledi. Global 8000, uzun menzilli yetenekleri, yüksek seyir hızını ve kıtalararası uçuşlarda yorgunluğu azaltmak için tasarlanmış kabini bir araya getiren Bombardier'in amiral gemisi iş jeti olarak tanımlanıyor.

#3
Foto - Gören 'Bu gerçekten oldu mu' diyor: Fransa'da o jet hız rekoru kırdı... Sadece 6 saatte tamamladı

Montreal'den Nice'e yapılan uçuş, Global 8000'in kırdığı ilk hız rekorunu işaret etti. Bombardier uçuş süresini tam olarak açıklamasa da, sadece altı saatten fazla sürdüğünü belirtti. Bu yolculuk, Global 8000'in Kuzey Amerika ve Avrupa arasında yüksek hızlarda seyahat edebilme yeteneğini vurguladı. Saatte 1.152 km'lik azami hızı, onu sektördeki en hızlı iş jetlerinden biri yapıyor. Uçağın uzun menzili, küresel olarak önemli iş ve tatil destinasyonları arasında sürekli seyahat etmesi gereken müşterileri hedefliyor. Bombardier'e göre, Global 8000, yerden 12.496 metre yükseklikte uçarken 820 metrelik bir kabin yüksekliğine (uçağın yolcu kabini içindeki hava basıncı seviyesi, deniz seviyesinden yüksekliğe eşdeğer) sahiptir. Bu, business class bir uçak için en düşük kabin yüksekliğidir. Düşük kabin yüksekliği, yüksek irtifalarda uçmanın getirdiği stresi azaltmaya yardımcı olabilir; bu da uzun uçuşlarda birden fazla zaman dilimini aşan yolcular için çok önemli bir faktördür. New Atlas'a göre, Global 8000 kokpiti, dört büyük ekran, elektronik kontroller, baş üstü gösterge (HUD), gelişmiş görüş sistemi (EVS), kapsamlı gözlem sistemi (SVS), uçuş planlaması, çoklu tarama hava durumu radarı ve performansa dayalı navigasyon (PBN) dahil olmak üzere gelişmiş ekipmanlarla donatılmıştır. Uçakta dört ayrı yaşam alanı ve tam donanımlı bir mutfak bulunuyor; bu sayede yolcular uçuş sırasında çalışabilir, yemek yiyebilir ve dinlenebilirler. Ayrıca gelişmiş bağlantı seçenekleri ve artırılmış konfor ve destek için tasarlanmış koltuklara sahip. Büyük boyutuna ve uzun menziline rağmen, Global 8000'in kalkış ve iniş kabiliyetleri hafif jetlerle karşılaştırılabilir düzeyde. İleriye doğru açılan flaplar da dahil olmak üzere Global 8000'in gelişmiş kanat tasarımı, küçük ve kısıtlı havaalanlarına erişimi kolaylaştırarak operatörlere rota planlamasında daha fazla esneklik sağlıyor.

#4
Foto - Gören 'Bu gerçekten oldu mu' diyor: Fransa'da o jet hız rekoru kırdı... Sadece 6 saatte tamamladı

Corporate Jet Investor'a göre, ultra uzun menzilli iş jeti pazarında Bombardier'in Global 8000 modeli, Gulfstream G800, Gulfstream G700 ve Dassault Falcon 10X gibi önemli rakipleriyle doğrudan rekabet ediyor. Gulfstream G800, Global 8000 ile aynı olan 14.816 km menzile sahip, ancak azami hızı biraz daha düşük olan 1.154 km/sa (Mach 0.935). Bu arada, Gulfstream G700 de 1.154 km/sa azami hıza ve son derece uzun bir kabine sahip olmasına rağmen, 14.353 km'lik biraz daha kısa bir menzile sahip. Gökyüzünde bir çatı katı gibi tasarlanan Dassault Falcon 10X ise 13.890 km menzile ve 1.142 km/sa azami hıza sahip.

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