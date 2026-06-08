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Eğitim
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Şehidin adı bilim yuvasında yaşayacak! Kahraman PÖH Mustafa Karapınar için kütüphane açıldı!
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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Şehidin adı bilim yuvasında yaşayacak! Kahraman PÖH Mustafa Karapınar için kütüphane açıldı!

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, vatanı uğruna canını feda eden kahraman şehit polis özel harekat Mustafa Karapınar’ın aziz hatırasını yaşatacak olan kütüphane, düzenlenen duygu dolu bir törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu.

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Foto - Şehidin adı bilim yuvasında yaşayacak! Kahraman PÖH Mustafa Karapınar için kütüphane açıldı!

Uludere Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde oluşturulan Şehit PÖH Mustafa Karapınar Kütüphanesi, öğrencilerin hizmetine sunuldu. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, protokol üyeleri, Şehit annesi Fatma Karapınar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Birol Ekici ise Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin büyük fedakarlıklarla sağlandığını belirterek, Şırnak’ın artık ülkenin en güvenli şehirlerinden biri haline geldiğini söyledi. Şırnak’ta uzun süredir herhangi bir terör olayının yaşanmadığına dikkat çeken Vali Ekici, "Bugün 81 il içerisinde en huzurlu ve en güvenli şehirlerden birisiyiz. Bayram sürecini de önemli bir olay yaşamadan tamamladık. Bu bizim için çok kıymetli. Terör olayı uzun zamandır yaşanmıyor. İnşallah bundan sonra da yaşanmadan devam eder" diye konuştu.

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Foto - Şehidin adı bilim yuvasında yaşayacak! Kahraman PÖH Mustafa Karapınar için kütüphane açıldı!

Şırnak’ın şehitler diyarı olduğuna vurgu yapan Vali Ekici, "Bu topraklar için canını veren 2 bin 40 şehidimiz var. Ayrıca hain terör örgütü tarafından katledilen bin 17 vatandaşımız bulunuyor. Etrafımıza baktığımızda savaşın, kanın ve gözyaşının hakim olduğu bir coğrafya görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak huzur içerisinde yaşayabiliyor olmaktan onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

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Foto - Şehidin adı bilim yuvasında yaşayacak! Kahraman PÖH Mustafa Karapınar için kütüphane açıldı!

Şehit ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu ifade eden Vali Ekici, şehit annesine hitaben, "Siz hem şehit eşi hem de şehit annesisiniz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Oğlunuz ve eşiniz adına oluşturulan bu kütüphanede çocuklarımız yetişecek, geleceğe hazırlanacak. Şehitlerimizin ismi burada eğitimle, bilimle ve başarıyla yaşamaya devam edecek" dedi. Eğitimin önemine dikkat çeken Vali Ekici, Şırnak’ta çocukların daha iyi imkanlarla yetişmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu yıl Mehmetçik Okulu’nu açtık. Yaz boyunca eğitim devam edecek. İnşallah bu topraklardan daha fazla hakim, kaymakam, mühendis, doktor ve bilim insanı yetiştireceğiz. Biz El-Cezeri’nin torunlarıyız. Bilim adamları yetiştireceğiz. Bu kütüphane de şehitlerimizin adına geleceğe bırakılmış en anlamlı eserlerden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Foto - Şehidin adı bilim yuvasında yaşayacak! Kahraman PÖH Mustafa Karapınar için kütüphane açıldı!

Şehit annesi Fatma Karapınar da oğlunun isminin eğitim yuvasında yaşatılmasından büyük gurur duyduğunu belirterek, "Kütüphanemize kitap gönderen askerimizden, polisimizden, emniyet müdürümüzden, sayın valimizden, milli eğitim müdürümüzden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. Dualar ve kurdele kesiminin ardından açılan Şehit PÖH Mustafa Karapınar Kütüphanesi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle hizmet vermeye başladı. Açılış töreni, şehitlerin aziz hatırasının eğitimle yaşatılacağı mesajıyla sona erdi.

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