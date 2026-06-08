Şehidin adı bilim yuvasında yaşayacak! Kahraman PÖH Mustafa Karapınar için kütüphane açıldı!

Şehit ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu ifade eden Vali Ekici, şehit annesine hitaben, "Siz hem şehit eşi hem de şehit annesisiniz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Oğlunuz ve eşiniz adına oluşturulan bu kütüphanede çocuklarımız yetişecek, geleceğe hazırlanacak. Şehitlerimizin ismi burada eğitimle, bilimle ve başarıyla yaşamaya devam edecek" dedi. Eğitimin önemine dikkat çeken Vali Ekici, Şırnak’ta çocukların daha iyi imkanlarla yetişmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu yıl Mehmetçik Okulu’nu açtık. Yaz boyunca eğitim devam edecek. İnşallah bu topraklardan daha fazla hakim, kaymakam, mühendis, doktor ve bilim insanı yetiştireceğiz. Biz El-Cezeri’nin torunlarıyız. Bilim adamları yetiştireceğiz. Bu kütüphane de şehitlerimizin adına geleceğe bırakılmış en anlamlı eserlerden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.