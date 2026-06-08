Faik Öztrak, Özgür Özel’i bombaladı! Paralel genel merkez peşindeler

CHP içindeki tartışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, gündeme ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Öztrak, partinin daha fazla yargı müdahalesine uğramaması ve iktidar yürüyüşünün başlatılması için Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde sorunların istişare edilerek çözülmesi gerektiğini söyledi. Halihazırda partisinin yaşadığı sıkıntılı sürece Özgür Özel yönetiminin 2024 yılı sonrasında yaptığı hataların neden olduğunu söyleyen Öztrak, "Ancak partimizin o dönemdeki yöneticileri hemen seçim istemek yerine milletin ekmeğine kan doğrayan tek kişilik rejimin müellifi, rakip partinin Genel Başkanı Erdoğan'la normalleşmeyi tercih ettiler. Ayağına kırmızı halı serdiler, partimizin gönderine sarayın forsunu çektiler, Meclis'te milletvekillerimizin kendisini ayakta selamlamasını istediler. Bunları yaparken de milletvekili grubumuza hiç danışmadılar. Delegenin iradesinin fesada uğratıldığı iddiasıyla yargının, 'Yok hükmünde' dediği 38'inci Olağan Kurultay'da iş başına gelen parti yönetimi; tüm partilileri kucaklamak yerine, 'Kurultayda bana oy verenler, oy vermeyenler' diye bölmeyi, kutuplaştırmayı tercih etti. Milletvekili grubumuz hep dışlandı" ifadelerini kullandı.

'KENDİNİ MAHKEME KARARIYLA GÖREVDEN ALDIRMAYI BECERDİ'

Özgür Özel yönetiminde partinin kötü yönetildiğini ve kırılgan hale geldiğini söyleyen Öztrak, "Bu yönetim sonunda kendini mahkeme kararıyla görevden aldırmayı da becerdi. Hukuku çiğneyenlerin, halkın sofrasındaki ekmeğe göz dikenlerin bir elini bırakıp şimdi de öbür eline sarılıyorlar. Ancak daha önce yönetiminde birlikte çalıştıkları genel başkanlarını pervasızca suçluyor ve yuhalatıyorlar. Önceki yönetimin yaptığı hatalar sarayın ekmeğine yağ sürdü. Artık rekabetçi bir seçimde kazanma imkanının kalmadığını gören saray, gücünü toplar toplamaz genel seçimlerde en güçlü vitrinimiz olacak yerel yönetimlerimizi itibarsızlaştırma operasyonlarını başlattı. Sarayın bu hamlesine karşı dönemin yönetimi mutlak inkar ve siyasallaştırma stratejisiyle cevap vermeye çalıştı. Mazisi asrı aşan bir partinin laf oyunlarıyla değil, şeffaflıkla hesap vererek ve gerektiğinde, 'İddia budur, cevabım budur, belgesi de budur' denilerek yönetileceğini unuttu. Bunu yapmamanın sonuçlarını Manavgat'ta, Uşak'ta gördük. Belediye başkanlarına önce sahip çıkıldı sonra da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmek zorunda kaldı" diye konuştu.

'GERİLİMİN KİME NE YARARI VAR'

Öztrak, kurultay ile ilgili iddiaların doğru biçimde ele alınmadığını ve Özgür Özel'in, TBMM'de paralel genel merkez oluşturarak partiyi tahrip ettiğini ifade etti. Özgür Özel'in mutlak butlan kararının ardından kapalı grup toplantısıyla Grup Başkanı seçilmesinin butlan kararını tanımak anlamına geldiğini vurgulayan Öztrak, "CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesin 2'nci fıkrası, 'Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır' diyor. O halde, 'Genel başkana grup toplantısı yaptırmam. Grubu ben toplarım, ben konuşurum' demek de ne oluyor? Bu karmaşanın, parti içindeki bu gerilimin kime, ne yararı var? AK Parti Genel Başkanının ayağına kırmızı halı serenlerin kendi partilerinin genel başkanının, partisinin milletvekili grubuna hitabını engellemeye kalkması da ne oluyor, bu hangi vicdandır" dedi.

'PARTİYİ SORGULANIR HALE GETİRDİ'

Öztrak, Özgür Özel'in belediye başkanlarından para aldığı, makam aracının belediye parasıyla dizayn edildiği, adaylık için rüşvet alınıp verildiği ve seçilmişlerin özel hayatına dair görüntülerin, partiyi kamuoyunda sorgulanır hale getirdiğini söyledi. Özel yönetiminin, mutlak butlan davası sürerken AK Parti'lilerle görüşmeler yaptığını ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden garantiler alarak söylemde bulunduğunu öne süren Öztrak, "Hiçbir CHP'li Atatürk'ün emaneti olan partimizi, sırtından atılması gereken bir bagaj olarak görmez, alternatif parti kurmayı içine sindiremez. Mağduriyete sığınarak CHP'den kaçış planları yapanları milletimiz er geç görür, bunlara asla itibar etmez" değerlendirmesinde bulundu.

'PARTİYİ MAHKEMELERİN ELİNDEN KURTARMAMIZ LAZIM'

Öztrak, grup başkanının parti mevzuatına göre genel başkanın söylemlerine uyması gerektirdiğini dile getirdi. Öztrak, grup toplantısı için en az 46 milletvekili gerekliliğiyle ilgili soruya, "Bu açık grup toplantısı dimi, kapalı grup toplantısı değil. Açık grup toplantılarında milletvekilleri sayılmıyor ama 46'dan fazla olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılmaması ne demek? Böyle bir şey olmaz. Mahkeme, 'Kurultay yok hükmünde' diyor ve 'Kemal Bey'in aynen görevine iadesine' diyor. Burada atanmışlık veya seçilmemiş diye de bir şey yok. Sonuçta o dönemin mazbata alarak seçilen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan sonraki bütün dönemleri yok sayarak, biz kendi içimizde, 'O seçilmiş, bu atanmış' tartışması yapacağımıza, bir an önce partiyi mahkemelerin elinden kurtarmamız lazım" ifadelerini kullandı.