Icardi'de beklenmeyen karar! Herkes bu haberi konuşuyor!
Spor

Icardi’de beklenmeyen karar! Herkes bu haberi konuşuyor!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Icardi’de beklenmeyen karar! Herkes bu haberi konuşuyor!

Mauro Icardi cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Galatasaray’dan ayrılacağı yönündeki iddialar spor kamuoyunda geniş yankı bulurken, Arjantinli golcüyle ilgili beklenen haber sonunda netlik kazandı. Yapılan değerlendirmeler sonrası alınan karar, taraftarları ve futbol çevrelerini şaşkına çevirdi. Böylece Icardi konusunda hesapları bozan bir tablo ortaya çıktı. Transfer sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyerini noktalayıp noktalamayacağı merakla beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda art arda kazanılan 3 şampiyonluğunu 2'sinde büyük pay sahibi olan Arjantinli forvet, hem fizik durumu hem de ailevi sebeplerden ötürü bu sezona beklentilerin altında başladı.

Galatasaray ile olan sözleşmesi de sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Avrupa'dan ve Arjantin'den pek çok takım harekete geçmişti. Bu kapsamda sürpriz bir gelişme yaşandı.

 

SON KARAR: İMZAYI ATIYOR

Mauro Icardi'nin sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceğine dair iddialar giderek güçlenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Arjantin basınında yer alan habere göre, Galatasaray Mauro Icardi ile yeni bir görüşme yaparak oyuncunun sözleşmesinin 1+1 yıl daha uzatmak istediğini Icardi cephesine bildirdi.

Sarı-kırmızılılarda önemli bir figür haline gelen ve taraftarın gönlüne giren Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasına izin vermeyecek olan Galatasaray, Icardi'nin başka bir kulübe transferine sıcak bakmıyor.

Böylece Mauro Icardi ile ocak ayında yeni sözleşme imzalanması planlanırken deneyimli santrforun da yoluna Galatasaray'da devam etmesi bekleniyor.

 

PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 22 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 890 dakika sahada kalmasına rağmen Icardi, attığı 8 golle sarı-kırmızılılarda dikkatleri üzerine çekiyor.

