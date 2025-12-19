  • İSTANBUL
İspanya'dan ABD'ye "UCM" resti: "Mahkemenin bağımsızlığına saldırıdır!"
İspanya'dan ABD'ye "UCM" resti: "Mahkemenin bağımsızlığına saldırıdır!"

İspanya'dan ABD'ye "UCM" resti: "Mahkemenin bağımsızlığına saldırıdır!"

ABD'nin, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçlarına yaptırım uygulama kararı dünyayı ayağa kaldırdı. İspanya hükümeti karara sert tepki göstererek, ABD'nin bu hamlesini "hukukun bağımsızlığına açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Uluslararası hukukta "yaptırım" krizi derinleşiyor. ABD'nin, Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrini onayan iki UCM yargıcını hedef alması, Avrupa'nın güçlü seslerinden İspanya'dan tokat gibi bir yanıtla karşılandı.

"BAĞIMSIZLIĞI BALTALIYORSUNUZ"

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi bildiride, Washington'ın kararı "onaylanmayan bir müdahale" olarak tanımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Sert Eleştiri: "Söz konusu yaptırımlar, mahkemenin bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır ve çalışmalarını ciddi şekilde baltalamaktadır."

  • Dayanışma Mesajı: İspanya, karardan etkilenen hakimler ve savcılarla tam dayanışma içinde olduğunu ilan etti.

  • UCM'nin Rolü: "UCM, en ağır suçların sorumlularının hesap vermesini sağlamada vazgeçilmezdir."

NETANYAHU KARARI DÜĞMEYE BASTIRDI

Krizin temelinde, UCM Temyiz Dairesi'nin 15 Aralık'ta İsrail'in itirazlarını reddetmesi yatıyor. Mahkemenin, Netanyahu ve Gallant hakkındaki "savaş suçu" gerekçeli tutuklama emirlerini kesinleştirmesi üzerine ABD, kararı veren yargıçları yaptırım listesine alarak misilleme yapmıştı.

İspanya ise Roma Statüsü ve uluslararası hukuka tam bağlılık taahhüdünde bulunarak, UCM'nin yargı yetkisinin korunması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.

 

