Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Ecevit Kılıç'tan çarpıcı iddia: Ortalık karıştı...

"ÇİRKİN SİSTEMİ FARK ETTİĞİM ANDA İTİRAZ ETTİM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik hiçbir ahlaksızlığın vesilesi olamaz. Hele hele uyuşturucu ve fuhuş gibi ahlaksızlıkların asla. Ancak bu sürecin bizi ilgilendiren kısmı; bunu yapanların, üç kuruşa çalışan emekçileri bu çürümüş çarka dahil etmeye çalışmalarıdır.Aynı şekilde bu ahlaksızlıklara ve baskılara itiraz eden ve dahil olmamaya çalışanların fişlenmeleri, ekrana çıkarılmamaları ve hatta başka bahane ve iftiralarla işten çıkarılmaları bizi ilgilendirir. Kurulan çirkin ve çürümüş sistemi fark ettiğim anda buna itiraz ettim ve Habertürk İnsan Kaynakları yönetimine bu rezillikleri defalarca bildirdim. Ardından dönemin CEO'su Kenan Tekdağ ile bu konuyu iki kez konuştum. İkisinde de "Bunlar burada asla olmaz" yanıtını verdi.

"ZORUNLU İZNE GÖNDERİLDİ"

Üstelik bir süre sonra bu çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi. TMSF yönetiminin gelmesiyle izinlerinden dönen arkadaşlarımız görevlerine devam etti. Ancak bir süre sonra; bir önceki yönetim tarafından gönderilmek istenen editörler herhangi bir sebep gösterilmeden işten çıkarıldı. Genel Yayın Yönetmeni'nin gözaltına alınmasıyla TMSF tarafından atanan Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sefa "Sizlerin sosyal medyada yazılan çizilenlere karşı tavır almanız gerekir" demesi üzerine ben de "Sizin öncelikli olarak bu çürümüş sisteme son vermeniz gerekir, bu çirkin çarkın içinde ilişkileri somutlaşan isimleri, şikayete konu olan kişileri temizlemeniz lazım" dedim. Ne yazık ki olumlu bir cevap alamadım.

Birkaç gün sonra da işten çıkarılacağım söylendi.Yaşananların hassasiyetinden dolayı yıllık izni çıkmayı ben istedim.

TMSF yönetimi de "tamam" dedi. Şu anda da izindeyim. Durum bundan ibaret."