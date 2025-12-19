  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Almanya'dan Putin kızdıracak Rusya tehdidi

Uzun süredir ortalıkta görünmüyordu! Veyis Ateş hakkında flaş gelişme

Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak hakkında flaş gelişme

Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

Sevda Türküsev’den helal olsun dedirten yılbaşı çıkışı: “Müslüman neden kutlar, 2025’te ne var?”

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor

9 yıldır anmadığı kahraman Mehmetçikleri hatırladı! Sözcü'den şehit istismarı

İngiliz paralı askere 13 yıl hapis

CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı
Dünya 29 günlük bir bebek soğuktan can verdi!
Dünya

29 günlük bir bebek soğuktan can verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
29 günlük bir bebek soğuktan can verdi!

Gazze Şeridi'nde küçük bir bebeğin şiddetli soğuklar sebebiyle donarak can verdiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde küçük bir bebeğin şiddetli soğuklar sebebiyle donarak can verdiği bildirildi.

İsrail'ini iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları ve işgali sebebiyle zor günlerden geçen Gazze Şeridi, son haftalarda şiddetli yağış ve soğuklarla mücadele ediyor.

Halkın tamamına yakını çadırlarda ve derme çatma barakalarda yaşam mücadelesi veriyor.

Son yağışlar sebebiyle bölgedeki birçok çadırı su bastı. Ateşkese rağmen bölgeye barınma imkanları başta olmak üzere gerekli yardımların ulaşmaması krizi daha da derinleştirdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, bugün küçük bir bebek şiddetli soğuk sebebiyle hayatını kaybetti.

 

Gazze Şeridi güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Kompleksi'nden yapılan açıklamaya göre, Mevasi bölgesinde 29 günlük Said Abidin isimli bir bebek, soğuk sebebiyle yaşamını yitirdi.

29 günlük bebeğin ailesi, Mevasi bölgesindeki derme çatma bir barınakta yaşam mücadelesi veriyordu.

Geçtiğimiz kış da çoğu bebek olmak üzere birçok Gazzeli sivil şiddetli soğuklar sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Barınma ve ısınma imkanlarının bulunmaması, havaların soğuduğu bölgede hayati riskleri daha da artırıyor.

Kaynak: Mepa News

Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!
Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!

Gündem

Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!

Hakan Fidan'dan Gazze kararı
Hakan Fidan'dan Gazze kararı

Dünya

Hakan Fidan'dan Gazze kararı

Hakan Fidan, ABD'de Gazze toplantısına katılacak: Miami'de kritik zirve!
Hakan Fidan, ABD'de Gazze toplantısına katılacak: Miami'de kritik zirve!

Gündem

Hakan Fidan, ABD'de Gazze toplantısına katılacak: Miami'de kritik zirve!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23