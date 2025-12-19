29 günlük bir bebek soğuktan can verdi!

Gazze Şeridi'nde küçük bir bebeğin şiddetli soğuklar sebebiyle donarak can verdiği bildirildi.

İsrail'ini iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları ve işgali sebebiyle zor günlerden geçen Gazze Şeridi, son haftalarda şiddetli yağış ve soğuklarla mücadele ediyor.

Halkın tamamına yakını çadırlarda ve derme çatma barakalarda yaşam mücadelesi veriyor.

Son yağışlar sebebiyle bölgedeki birçok çadırı su bastı. Ateşkese rağmen bölgeye barınma imkanları başta olmak üzere gerekli yardımların ulaşmaması krizi daha da derinleştirdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, bugün küçük bir bebek şiddetli soğuk sebebiyle hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Kompleksi'nden yapılan açıklamaya göre, Mevasi bölgesinde 29 günlük Said Abidin isimli bir bebek, soğuk sebebiyle yaşamını yitirdi.

29 günlük bebeğin ailesi, Mevasi bölgesindeki derme çatma bir barınakta yaşam mücadelesi veriyordu.

Geçtiğimiz kış da çoğu bebek olmak üzere birçok Gazzeli sivil şiddetli soğuklar sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Barınma ve ısınma imkanlarının bulunmaması, havaların soğuduğu bölgede hayati riskleri daha da artırıyor.

