Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Avukat Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı.

Gültekin'in 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve yarın ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi.

Levent Gültekin kimdir?

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan’ın Göle ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Göle’de yaptı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Medya sektörüne 1995 yılında Yeni Şafak’la girdi. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000 yılında genel müdür oldu. 2000 yılının sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı. 2007 yılında Star Medya Grubu’nda, 2009 yılında Cine5 Medya Grubu’nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010 yılında Cine5’ten de ayrılınca köşe yazarlığına başladı. Halen siyaset yorumculuğu ve www.diken.com.tr sitesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Şatafatlı Mağlubiyet ve Onurlu Çıkış adlı iki kitabı vardır.