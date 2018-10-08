TEM'de korkutan kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan tır, demir bariyerleri parçalayarak yolun karşı istikametinde gelen otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kocaeli TEM Otoyolu Kartepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selat Ş. idaresindeki 34 UJ 1827 plakalı tır, Ankara istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Bir süre kontrolsüzce ilerleyen tır, demir bariyerleri parçalayarak yolun karşı şeridinde gelen Hüsnü Kadeş (54) yönetimindeki 07 MCP 34 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Hüsnü Kadeş ve Tugay K. (26) ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde bulunan yaralıları çıkartmak için çalışma başlatırken, sağlık ekiplerince Hüsnü Kadeş’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Tugay K., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tugay K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Hüsnü Kadeş’in cenazesi ise yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu, kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yaklaşık yarım saat sonra ekipler tarafından yapılan olay yeri incelemelerinin ardından yol tek şeritten trafiğine açıldı. Araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından TEM Otoyolunda trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.