0553 313 94 23

TEM'de kaza! İstanbul'da trafik durdu

Tem Otoyolu Okmeydanı Bağlantı Yolu girişinde meydana gelen kaza sonrası İstanbul trafiği kilitlendi.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:10
TEM'de kaza! İstanbul'da trafik durdu

Kaza, Kağıthane TEM Otoyolu Okmeydanı Bağlantı Yolu girişi Ankara istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde bekleyen 34 NN 1042 plakalı otomobile, Mert Aluçlu'nun kullandığı 34 BIT 497 plakalı otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle öndeki aracın sürücüsü otomobil içerisinde sıkıştı. Diğer sürücüler ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı iki sürücü ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunun kaza yaptığını öğrenince olay yerine gelen baba Mustafa Aluçlu "Oğlum işyerine geç kalmış. Onun için biraz hızlı gidiyormuş. Önüne TIR çıkınca sağ taraftan geçmek istiyor. O sırada sağ şeritte bekleyen otomobile çarpmış.Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ben de şimdi hastaneye gidiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:10
  1. Ankara
  2. Tem
  3. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Okmeydanı
  5. Şişli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme! Kuyudan örnek alındı
    1. Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme!..
    2. Bir milyon öğrenci iyilikte yarışıyor
    3. Kahve, çay, süt veya kolayla ilaç..
    4. Çin'den skandal! Cinayete..
    5. İphone sevdası, Trump'ın başını..
    6. Bakan Albayrak konuşuyor
    7. İran'da çatışma! 2 asker öldürüldü
    8. Merkez'in kararı sonrası dolar düşüşe..
    9. Şişen göz kapaklarına en iyisi gül suyu
    10. TEM'de kaza! İstanbul'da trafik durdu
    11. Siyonistler, iki Filistinli’yi katletti
    12. Suudiler, kuyuda aramaya izin vermedi!
    13. Şeftali bahçesindeki kazıda bulundu!..
    14. Bebeği pişikten korumak için...
    15. AP'den Suudi Arabistan için yaptırım..
    16. Fenerbahçe korkusu bu hale getirdi!..
    17. Bu haber Kemalistleri eğitmek amaçlı..
    18. Danıştay 8. Dairesi'nin "Andımız"..
    19. Suriyeli dede, Sultan Abdulhamid Han’ı..
    20. Sağlıklı ve uzun bir ömür için...
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!