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Yerel TEM'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi
Yerel

TEM'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 1’i yolcu otobüsü, 2’si TIR, 1 çekici ve 5 otomobil olmak üzere toplam 9 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 08:39:00 -
TEM'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan H.Y. idaresindeki 34 EFT 743 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce önünde ilerlemekte olan M.Y. kontrolündeki 06 YA 1757 plakalı Mercedes marka TIR'a ve daha sonrasında ise bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan yolcu otobüsünün önünde ilerleyen araçlara çarpması neticesinde toplam 9 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü ile birlikte 2’si TIR, 1’i çekici ve 5 otomobilin karıştığı kazada 06 BE 2228 plakalı otomobil sürücüsü N.Y.T. ile araçta bulunan Y.T. yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kazada yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği istikamette yaklaşık 2 saat boyunca trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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