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Yerel TEM'de feci kaza! 2 kişi öldü
Yerel

TEM'de feci kaza! 2 kişi öldü

Bolu'da TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 14:21:00 -
TEM'de feci kaza! 2 kişi öldü

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yakup İyiçiftçi yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Mehmet Gündüz yönetimindeki TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Yakup İyiçiftçi ve yanındaki Ramazan Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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